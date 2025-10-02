«Επίθεση» προς την Μάντσεστερ Σίτι εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, υπογραμμίζοντας πως παρά τις «οικονομικές απάτες», η Ισπανία δεν... βλέπει τις αγγλικές ομάδες σε επίπεδο ευρωπαϊκών τίτλων.

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, δεν λέει να αφήσει σε χλωρό κλαρί την Μάντσεστερ Σίτι. Ο Τέμπας, υπερασπιζόμενος το οικονομικό μοντέλο που ακολουθεί το ισπανικό ποδόσφαιρο, επέκρινε για ακόμη μία φορά την πρακτική άλλων ομάδων, βάζοντας στο «στόχαστρό» του κυρίως τους Citizens αλλά και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Τέμπας μιλώντας σε συνέδριο που συμμετείχε προσφάτως, οι ισπανικές ομάδες βρίσκονται... μίλια μπροστά από τις ομάδες της Premier League στις κατακτήσεις ευρωπαϊκών τίτλων, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες ξοδεύουν ασύστολα φέρνοντας ως παράδειγμα τη Σίτι.

«Το ποδόσφαιρο είναι παγκόσμιο και πρέπει να αντιμετωπίσεις συλλόγους που έχουν διαφορετικό σύστημα. Είτε δεν υπάρχει οικονομικός έλεγχος, είτε είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά στην Αγγλία, ανησυχούν για τα χρέη στο ποδόσφαιρό τους. Είναι όντως ένα πρωτάθλημα που έχει συνεχώς οικονομικές ζημίες. Μπορείς να χάσεις ένα, δύο, τρία χρόνια, αλλά όχι τέσσερα, πέντε ή... δέκα όπως η Μάντσεστερ Σίτι!

Η Σίτι χάνει χρήματα και κάνει απάτες από όταν ήρθαν οι νέοι ιδιοκτήτες της. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ζημίες 200 εκατ. ευρώ για επτά διαδοχικά έτη. Αλλά εμείς στην Ισπανία είμαι ανταγωνιστικοί, τα αποτελέσματα φαίνονται. Είμαστε 30 ευρωπαϊκούς τίτλους μπροστά από την Premier League αυτόν τον αιώνα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τέμπας.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Τέμπας είχε αποκαλύψει πως η La Liga κατέθεσε νομική καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Σίτι πίσω στο 2023, κατηγορώντας τον αγγλικό σύλλογο ότι προσπάθησε να παρακάμψει τους κανονισμούς του οικονομικού fair play.