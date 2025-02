Την τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι ζητάει ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, δηλώνοντας ότι η ισπανική λίγκα έχει καταθέσει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, αποκάλυψε ότι η ισπανική λίγκα έχει καταθέσει νομική καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Μάντσεστερ Σίτι το 2023, κατηγορώντας τον αγγλικό σύλλογο ότι προσπάθησε να παρακάμψει τους κανονισμούς του οικονομικού fair play.

Σύμφωνα με όσα είπε, η καταγγελία αφορά τις επιδοτήσεις που έλαβε η Σίτι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες ενίσχυσαν τους Citizens σε ανταγωνιστικό επίπεδο,

«Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς να αποφύγουν τους κανονισμούς. Το έχουμε αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στοιχεία και αριθμούς. Πρόκειται για μία ομάδα που δεν ανήκει στην ΕΕ, αλλά δραστηριοποιείται εμπορικά στην Ευρώπη. Θέλουμε να επιβληθούν κυρώσεις στην Μάντσεστερ Σίτι. Η υπόθεση ερευνάται και ακόμη δεν έχουμε λάβει απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της La Liga.

Από την πλευρά της, η Σίτι αρνήθηκε να σχολιάσει την τοποθέτηση του Τέμπας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ισχυρισμοί του δεν σχετίζονται με την διαμάχη της Σίτι με την Premier League και με την υπόθεση των 115 παραβιάσεων.

