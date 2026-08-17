Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Αγιούμπ Μπουαντί, με τον Μαροκίνο μέσο να υπογράφει στους «Πολίτες» μέχρι το 2031.

Η Μάντσεστερ Σίτι κινήθηκε εξαιρετικά γρήγορα αναφορικά με τον αντικαταστάτη του Ρόδρι, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Μπαρτσελόνα, καθώς βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του Ισπανού μέσου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, οι «Πολίτες» ήρθαν σε συμφωνία με τη Λιλ για την απόκτηση του μέσου, Αγιούμπ Μπουαντί, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες των ακαδημιών της γαλλικής ομάδας.

Ο 19χρόνος Μαροκινός, ο οποίος ήταν η αποκάλυψη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα μετακομίσει στην Αγγλία, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του εξωτερικού η Σίτι θα βγάλει από τα ταμεία της πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον νεαρό διεθνή, ο οποίος θα ταξιδέψει άμεσα στο Μάντσεστερ για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.