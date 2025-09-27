Ο Κάιλ Γουόκερ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ για πρώτη φορά μετά την ταραχώδη μεταγραφή του, σε μια περίοδος όπου προσωπικά δράματα και σκάνδαλα απειλούσαν να τινάξουν στον αέρα την καριέρα του

Για έναν παίκτη που σημάδεψε την πιο χρυσή περίοδο της Μάντσεστερ Σίτι, η αποχώρησή του είχε μια περίεργη αίσθηση. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές Ιανουαρίου ότι ο τότε αρχηγός ήθελε να μετακομίσει στη Μίλαν ως δανεικός.

Ωστόσο, ο Γουόκερ δεν αποχαιρέτησε ποτέ το Έτιχαντ όπως συνηθίζεται. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω ενός post στο Instagram και όπως έγινε γνωστό το «αντίο» του ήταν ένα χαλαρό ποτό με λίγους φίλους και μια βόλτα στο χιόνι με μπύρα στο χέρι.

Στη Μίλαν τα πράγματα δεν κύλησαν όπως ήλπιζε, αφήνοντας τον Γουόκερ να νιώθει ότι η καριέρα του, που κάποτε στα καλύτερά της, βυθίζεται σε μια ανελέητη κατηφόρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι ένιωθε σαν «αποδιοπομπαίος τράγος», κουβαλώντας όλο το βάρος για τα προβλήματα της Σίτι εκείνη τη σεζόν.

Ταυτόχρονα, η προσωπική του ζωή ήταν συνεχώς πρωτοσέλιδο στην Αγγλία. Οι εντάσεις με τη σύζυγό του, Άνι Κίλνερ, και η μακροχρόνια σχέση με την πρώην του, Λόρυν Γκούντμαν είχε προκαλέσει σύννεφα στο γάμο του. Τα πράγματα περιπλέκονταν ακόμα περισσότερο όταν φωτογραφήθηκε να φεύγει από νυχτερινό κλαμπ με δύο γυναίκες, μόλις μία ημέρα μετά την επιστροφή της Κίλνερ στην Αγγλία μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους.

Επιστροφή στο Νησί και νέα ισορροπία

Η επιστροφή στην Premier League με την φανέλα της Μπέρνλι φαίνεται να έχει φέρει σταθερότητα και ηρεμία στην οικογενειακή του ζωή. Το Σάββατο (27/9), θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, την Σίτι, για πρώτη φορά, στο Έτιχαντ.

We are delighted to confirm the signing of England international Kyle Walker.



The experienced defender has put pen to paper on a two-year deal ✍️ — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 5, 2025

Η σχέση με την Κίλνερ ξεκίνησε όταν ο Γουόκερ ήταν 17 και εκείνη 15 στην Σέφιλντ. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Ρόμαν, τον Ρίαν, τον Ρέιν και τον Ρέζον. Παρά τις εξωσυζυγικές περιπέτειες που έγιναν γνωστές είναι ακόμα μαζί, με τον ίδιο να παραδέχεται τον Ιανουάριο του 2024 ότι απέκτησε δεύτερο παιδί με την Γκούντμαν, κρατώντας το μυστικό για μήνες.

Παρά τα πρωσοπικά του δράματα, ο Γουόκερ κράτησε την απόδοσή του σε υψηλά επίπεδα. Στην Σίτι κατέκτησε τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα (2021-2024) και συνολικά έξι στην πλούσια τροπαιοθήκη του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Champions League. Με τις καλύτερες του εμφανίσεις του να είναι την ίδια περίοδο που αντιμετώπιζε... αναταράξεις στον γάμο του, συμμετέχοντας ωστόσο καθοριστικά στο τρεμπλ της σεζόν 2022-23.

Όμως το φθινόπωρο του 2024, η αίτηση διαζυγίου από την Κίλνερ και η κακή αγωνιστική πορεία της Σίτι (9 ήττες σε 12 παιχνίδια) του έφεραν επιπλέον πίεση. Ο ίδιος ένιωσε ότι έγινε ο εύκολος στόχος. Η αποτυχημένη σεζόν με τους Ροσονέρι, όπου έχασε τη θέση του καιι η ομάδα τερμάτισε όγδοη στη Serie A, έφερε τον Γουόκερ πίσω στην πατρίδα του. Η μεταγραφή στην Μπέρνλι του έδωσε την ευκαιρία να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του και ο γιος του, Ρόμαν, είναι στην ακαδημία της Μπέρνλι.