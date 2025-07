Μετά από 8 σεζόν ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, ο 35χρονος φουλ-μπακ ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, υπογράφοντας στην Μπέρνλι.

Την πέμπτη και πιο ηχηρή έως τώρα μεταγραφή της γνωστοποίησε η Μπέρνλι, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Γουόκερ για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ο 35 ετών πρώην φουλ-μπακ της Μάντσεστερ Σίτι άφησε το «Έτιχαντ» ύστερα από 8 χρόνια παρουσίας, τα οποία συνοδεύτηκαν με 17 τίτλους, εκ των οποίων 6 Premier League και ένα Champions League. Συνολικά, ο Γουόκερ φόρεσε τη φανέλα των «πολιτών» σε 319 παιχνίδια, έχοντας 6 γκολ, 23 ασίστ και όντας ένας εκ των κορυφαίων στη θέση του παγκοσμίως.

