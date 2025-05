Η Μίλαν πρόκειται να αποδεσμεύσει τον Κάιλ Γουόκερ που δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με τον Άγγλο να γυρνάει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οριστικά παρελθόν από τη Μίλαν θα αποτελέσει ο Κάιλ Γουόκερ, καθώς οι Ροσονέρι αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Άγγλος μπακ είχε έρθει στο Μιλάνο τον Ιανουάριο, αφήνοντας πίσω του την Premier League και τη Σίτι, έχοντας «ψηθεί» πολύ για αυτή τη νέα πρόκληση.

Ο στόχος της πεντάδας χάθηκε για τη Μίλαν και σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του στον αγκώνα, ο Άγγλος μπακ δεν κατάφερε να αποκτήσει τη σταθερότητα που ήθελε και θα αποχωρήσει ύστερα από 15 εμφανίσεις.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Walker, missione Coppa Italia per chiudere in bellezza. Il Milan non eserciterà il diritto di riscatto a 5 milioni dal Manchester City @cmdotcom pic.twitter.com/v3oTtSFQnl

Παρά την εμπειρία του Γουόκερ, η εξέλιξη του νεαρού Αλεξ Χιμένεθ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της διοίκησης. Έτσι, ο τελικός του Κυπέλλου απέναντι στην Μπολόνια ενδέχεται να είναι ο τελευταίος σημαντικός αγώνας για τον ίδιο με τα χρώματα της Μίλαν. Στο μεταξύ, ο Άγγλος οπισθοφύλακας είχε σκεφτεί και το ενδεχόμενο του να μετακομίσει στη Μαδρίτη, όμως δεν είχε λάβει καν απάντηση όταν είχε... αυτοπροταθεί στη Ρεάλ.

Τελευταία του επιθυμία είναι να πάρει τουλάχιστον έναν τίτλο στην Ιταλία, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στην πλούσια τροπαιοθήκη του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Champions League, έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και πολλούς εγχώριους τίτλους με τους Citizens.

🚨 Kyle Walker was OFFERED on loan to Real Madrid in January, but the club didn't respond. @MarioCortegana @GuillermoRai_ pic.twitter.com/UQ9u0o3wOw