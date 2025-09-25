Ο Ουίλιαμ Σαλίμπα όπως αποκάλυψε η «Athletic» αποφάσισε να παραμείνει στην Άρσεναλ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει στο Βόρειο Λονδίνο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο 24χρονος στόπερ βρισκόταν στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει από τον Μάρτιο ότι θέλει να μείνει στην Άρσεναλ και να διεκδικήσει τίτλους με τους Gunners. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η τελευταία κατάκτηση τροπαίου για την ομάδα του Μικέλ Αρτέα ήταν το FA Cup το 2020.

Την περασμένη σεζόν, ο Σαλίμπα συμμετείχε σε 51 αγώνες και αποτέλεσε τον πυλώνα της άμυνας, οδηγώντας την Άρσεναλ σε δεύτερη θέση στην Premier League και στα ημιτελικά του Champions League. Ο Γάλλος διεθνής αποκτήθηκε από την Σεντ-Ετιέν το 2019, πριν δοθεί δανεικός σε Νις και Μαρσέιγ για δύο σεζόν,/