Άρσεναλ: «Νέο πενταετές συμβόλαιο για τον Σαλιμπά»
Ο Ουίλιαμ Σαλίμπα συμφώνησε νέο πενταετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ, σύμφωνα με την Athletic, και θα παραμείνει στο Βόρειο Λονδίνο μέχρι το 2030. Το συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.
Ο 24χρονος στόπερ βρισκόταν στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει από τον Μάρτιο ότι θέλει να μείνει στην Άρσεναλ και να διεκδικήσει τίτλους με τους Gunners. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η τελευταία κατάκτηση τροπαίου για την ομάδα του Μικέλ Αρτέα ήταν το FA Cup το 2020.
Την περασμένη σεζόν, ο Σαλίμπα συμμετείχε σε 51 αγώνες και αποτέλεσε τον πυλώνα της άμυνας, οδηγώντας την Άρσεναλ σε δεύτερη θέση στην Premier League και στα ημιτελικά του Champions League. Ο Γάλλος διεθνής αποκτήθηκε από την Σεντ-Ετιέν το 2019, πριν δοθεί δανεικός σε Νις και Μαρσέιγ για δύο σεζόν,/
EXCLUSIVE: William Saliba commits future to Arsenal by agreeing 5yr contract. 24yo centre-back entered final 2yrs of previous deal + Real Madrid among suitors. But France int’l wanted #AFC stay & expected to sign until 2030 in coming days @TheAthleticFC https://t.co/rXHsN2hwhi— David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2025
