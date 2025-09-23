Άρσεναλ: Χωρίς τον Μαντουέκε κόντρα στον Ολυμπιακό
Χωρίς τον Νόνι Μαντουέκε θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα (1/10), καθώς ο Άγγλος εξτρέμ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Αφού τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι ( 1-1).
Μετά την «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει δύο εξαιρετικά απαιτητικά παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το πρώτο είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ, ενώ στη συνέχεια έχει ραντεβού με την Μπαρτσελόνα.
Οι εξετάσεις που έγιναν τη Δευτέρα (22/9) έδειξαν ότι Άγγλος εξτρέμ απέφυγε τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό , ωστόσο θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της Άρσεναλ, καθώς και τουλάχιστον ένα παράθυρο εθνικών. Η απουσία του αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον Μικέλ Αρτέτα που μετρά τις πληγές του με τόσους τραυματισμούς. Υπενθυμίζεται πως ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει στη διάθεση του ούτε τον Χάβερτς.
Να θυμίσουμε πως ο Μαντουέκε μετακόμισε από το Δυτικό, στο Βόρειο Λονδίνο, από την Τσέλσι με το ποσό να φτάνει κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ.
