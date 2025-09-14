Κατηφόρα δίχως τέλος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ που κατέγραψε ακόμη μία «μαύρη» ημέρα για τον σύλλογο, μετά την ήττα από τη Σίτι.

Κάθε ημέρα και εφιάλτης, κάπως έτσι φαντάζει η μέχρι τώρα θητεία του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε προσληφθεί με μεγάλο ενθουσιασμό τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά δεν έχει πείσει ούτε στο ελάχιστον τους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων.

Δεν είναι μόνο οι ήττες. Είναι και η εικόνα της Γιουνάιτεντ που μέχρι στιγμής δεν δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο. Κοιτάζοντας όμως μόνο τα αποτελέσματα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι αρκετά... βαρύ για τον Αμορίμ.

Κι αυτό γιατί από όταν ανέλαβε, η Γιουνάιτεντ είναι η χειρότερη ομάδα της Premier League όσον αφορά την συγκομιδή βαθμών. Σε 31 παιχνίδια ως προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων, η ομάδα του έχει μαζέψει ισάριθμους βαθμούς και με το -13 στη διαφορά τερμάτων, η Γιουνάιτεντ είναι η χειρότερη των υπόλοιπων ομάδων της κατηγορίας (που πέρυσι έπαιζαν σε αυτή, επομένως δεν περιλαμβάνονται οι τρεις που υποβιβάστηκαν).

Since MD12 of 2024-25 (Ruben Amorim's first game in charge of Man Utd), no ever-present Premier League team have performed worse than Manchester United (31 points from 31 games, -13 goal difference). pic.twitter.com/QSpz88PyEG September 14, 2025

Μια κάποια... παρηγοριά στη συγκεκριμένη λίστα είναι η Τότεναμ που έχει συγκεντρώσει επίσης 31 βαθμούς στο ίδιο διάστημα. Θυμίζουμε ότι την περυσινή σεζόν, η Γιουνάιτεντ τερμάτισε στην 15η θέση με 42 βαθμούς με την χαμηλότερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία της στην Premier League.