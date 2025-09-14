Η Σίτι επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις, επικράτησε 3-0 της Γιουνάιτεντ και πήρε ανάσα, όπως και ο Πεπ Γκουαρδιόλα...

Ντέρμπι; Η Σίτι φρόντισε να επιστρέψει στις εξαιρετικές εμφανίσεις, διέλυσε τη Γιουνάιτεντ με 3-0 και πήρε ανάσα τόσο βαθμολογική όσο και ψυχολογική. Άλλωστε, οι διαδοχικές γκέλες είχαν προσθέσει αρκετό άγχος τόσο στον Γκουαρδιόλα όσο και στους παίκτες του, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που μιλούσαν για κρίση. Μετά τις δυο περσινές αποτυχημένες προσπάθειες να νικήσει τους «Κόκκινους», φέτος, η Σίτι με μπροστάρη τον Χάαλαντ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, με τον Νορβηγό να κάνει ό,τι θέλει την αντίπαλη άμυνα.

Η Σίτι μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, στα 18 δευτερόλεπτά είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Χάαλαντ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, αλλά την άκρη τη βρήκαν στο 18' από τα πόδια του Ντοκού. Υπέροχη προσπάθεια, άψογη ασίστ και ο Φόντεν με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Ηταν το 7ο του τέρμα σε ντέρμπι του Μάντσεστερ. Ηταν και η καλύτερη στιγμή του α' μέρους, με τη Σίτι να έχει τον έλεγχο και τη Γιουνάιτεντ να αδυνατεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο ξεκίνημα του β' μέρους, οι «Κόκκινοι» προσπάθησαν να μπουν δυνατά, αλλά η Σίτι ήταν αυτή που κατάφερε στο 53' να σκοράρει.

Με τρεις κινήσεις η μπάλα έφτασε στον Χάαλαντ, ο οποίος δεν αστόχησε από κοντά. Λίγο αργότερα, ο Νορβηγός εκμεταλλευόμενος την τρικυμία στην αντίπαλη άμυνα βρέθηκε φάτσα με το γκολ, αλλά το πλασέ σταμάτησε στο δοκάρι. Η απάντηση της Μάντσεστερ ήρθε στο 61’, αλλά ο Ντοναρούμα ήταν εντυπωσιακός στη σουτάρα του Μπουμό. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπήκαν ποτέ στο «κόλπο», αντίθετα, η Σίτι κατάφερε στο 68’ με εξαιρετικό πλασέ του Χάαλαντ να σφραγίσουν τη νίκη (3-0). Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, η Γιουνάιτεντ έχασε διαδοχικές ευκαιρίες, αλλά ο Ντοναρούμα είχε σωστές αντιδράσεις, κράτησε το μηδέν κι έκανε ένα σούπερ ντεμπούτο.