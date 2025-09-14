Αμορίμ για Πεπ: «Είναι αστείο να με συγκρίνετε μαζί του, μπορεί να χαλαρώσει ακόμη και αν δεν κερδίζει πλέον»

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ αποθέωσε τον Καταλανό τεχνικό ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ (14/9, 18:30), τονίζοντας πως ο Πεπ έχει καταφέρει τόσα που... μπορεί απλά να κάτσει να χαλαρώσει ακόμη και αν δεν κερδίζει.

Το μεγάλο ματς του Σαββατοκύριακου στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι δίχως αμφιβολία το ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Σίτι περιμένει στο «Έτιχαντ» τη Γιουνάιτεντ στις 18:30 της Κυριακής (14/9).

Ένα παιχνίδι με μεγάλη σημασία όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και για την ψυχολογία των δυο συλλόγων, που μόνο ιδανικά δεν έχουν ξεκινήσει τη νέα σεζόν στην Premier League. Αρκεί να δει κανείς πως οι βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει μαζί (4 η Γιουνάιτεντ, 3 η Σίτι) είναι λιγότεροι από όσους έχει μόνη της η... πρωταθλήτρια Λίβερπουλ (9).

Η πίεση είναι μεγάλη και στους δυο πάγκους, με τον Ρούμπεν Αμορίμ πάντως να εξηγεί στις δηλώσεις του πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν χρειάζεται να... ανησυχεί. Ο Πορτογάλος αποθέωσε τον Καταλανό, τονίζοντας πως οποιαδήποτε μεταξύ τους σύγκριση είναι «αστεία», ενώ εξήγησε πως με τα όσα έχει κατορθώσει ο Πεπ, ακόμη και αν πάψει να κερδίζει, μπορεί απλώς να... παραμείνει χαλαρός.

«Όχι, δεν μπορείς να συγκρίνεις, είναι αστείο. Ο τύπος κερδίζει συνέχεια. Μπορεί να χαλαρώσει αν δεν κερδίζει πια. Πρέπει να αποδεικνύω τον εαυτό μου κάθε μέρα εδώ και το νιώθω αυτό. Οπότε νιώθω πολύ άνετα με αυτό και νομίζω ότι κάθε μέρα που έρχομαι εδώ, πρέπει να τα πάω καλύτερα.», είπε χαρακτηριστικά.

🔴❌ Rúben Amorim: “You can’t compare me with Guardiola. That guy is winning all the time!”.



“He can relax if he’s not winning any more. I have to prove it every day”.



"Compare me with the situation of Guardiola, it's just a joke".

Πάντως, την περασμένη σεζόν ο Αμορίμ κέρδισε δις τον Γκουαρδιόλα, με 4-1 στο Champions League όντας τεχνικός της Σπόρτινγκ και με 1-2 στο πρώτο του ντέρμπι στο Μάντσεστερ.