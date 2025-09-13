Για πρώτη φορά για την Μπράιτον στην φετινή Premier League ο Στέφανος Τζίμας βρίσκεται στην αποστολή των Γλάρων και στον πάγκο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ.

Στην αποστολή της Μπράιτον για το εκτός έδρας ματς με την Μπόρνμουθ (13/9, 17:00) συμπεριλήφθη ο Στέφανος Τζίμας για πρώτη φορά σε επίπεδο Premier League! Ο Έλληνας επιθετικός θα βρίσκεται στον πάγκο των Γλάρων για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος εν αναμονή του ντεμπούτου του στην Premier League και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί από τον Χίρτσελερ.

Θυμίζουμε ότι ο Τζίμας έχει ήδη αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον στην αναμέτρηση με την Όξφορντ Γιουνάιτεϊντ για το League Cup όπου σκόραρε μάλιστα δις! Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν βρίσκεται στην αποστολή.