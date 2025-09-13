Τζίμας: Στον πάγκο για την αναμέτρηση Μπόρνμουθ - Μπράιτον εν αναμονή του ντεμπούτου του στην Premier League
Στην αποστολή της Μπράιτον για το εκτός έδρας ματς με την Μπόρνμουθ (13/9, 17:00) συμπεριλήφθη ο Στέφανος Τζίμας για πρώτη φορά σε επίπεδο Premier League! Ο Έλληνας επιθετικός θα βρίσκεται στον πάγκο των Γλάρων για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος εν αναμονή του ντεμπούτου του στην Premier League και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί από τον Χίρτσελερ.
Θυμίζουμε ότι ο Τζίμας έχει ήδη αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον στην αναμέτρηση με την Όξφορντ Γιουνάιτεϊντ για το League Cup όπου σκόραρε μάλιστα δις! Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν βρίσκεται στην αποστολή.
TEAM NEWS! 🚨Our #BOUBHA starting XI is here. 👀 pic.twitter.com/0kioGTDdWm— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 13, 2025
