Ο Ρούμπεν Αμορίμ εξήγησε την απόφαση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να «απαλλαχθεί» από τον Αντρέ Ονάνα και αποκάλυψε ποιος θα υπερασπιστεί την εστία ενόψει του ντέρμπι με τη Σίτι.

Το Μάντσεστερ δονείται στους ρυθμούς του μεγάλου ντέρμπι μεταξύ της Σίτι και της Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ» την προσεχή Κυριακή (14/9, 18:30). Ένα ματς σημαντικό και για τους δύο προπονητές επίσης, με την πίεση να βαραίνει λίγο παραπάνω τους ώμους του Ρούμπεν Αμορίμ.

Παρελθόν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το υπόλοιπο της σεζόν αποτελεί ο Αντρέ Ονάνα, με τον Αμορίμ να εξηγεί τους λόγους της αποχώρηση του Καμερουνέζου τερματοφύλακα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι της πόλης.

«Καταλάβαμε πως η κατάσταση χρειαζόταν μία αλλαγή. Και για εμάς και για τον ίδιο τον Αντρέ. Κάποιες φορές δεν φταίει η απόδοση, αλλά η χρονική συγκυρία ή η κακή τύχη. Για εκείνον ήταν δύσκολο, όπως και για εμάς. Όσο ταλέντο κι αν έχεις, χρειάζεσαι μια αλλαγή για να επιστρέψεις στο επίπεδό σου. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο», τόνισε ο Πορτογάλος τεχνικός που έδωσε επίσης την απάντηση σχετικά με τον βασικό γκολκίπερ απέναντι στη Σίτι.

Όπως είπε, φανέλα βασικού θα πάρει ο Αλτάι Μπαγιντίρ και όχι η νέα μεταγραφή των Κόκκινων Διαβόλων, ο Σένε Λαμένς που αποκτήθηκε από την Αντβέρπ.

«Κοιτάμε το παρόν με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ο Λαμένς διαθέτει σπουδαίο ταλέντο και θα παίξει όταν θα είναι έτοιμος».