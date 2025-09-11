Ο Γκουαρδιόλα δείχνει κουρασμένος και πολλοί μιλούν για... παρακμή. Είναι η αρχή του τέλους ή μια νέα υπέρβαση;

Η Σίτι επιστρέφει στη δράση, όμως η πίεση για μια μεγάλη νίκη είναι μεγαλύτερη από τη δίψα για ένα τρίποντο γοήτρου. Ντέρμπι του Μάντσεστερ και το ξεκίνημα της ακριβοθώρητης ομάδας του Πεπ στην Premier League προκαλεί προβληματισμό, αν όχι μίνι κλυδωνισμούς. Κινδυνεύει η αυτοκρατορία του Γκουαρδιόλα; Πως αφουγκράζεται όμως ο βρετανικός Τύπος τον κίνδυνο απόλυσης του Καταλανού;

Η αντίδραση του Πεπ σε μια μικρή κρίση δεν ήταν να βυθιστεί στις εμμονές του, αλλά να αναζητήσει καταφύγιο αλλού. Δεν παρασύρθηκε από τις δύο ήττες στα τρία πρώτα ματς της Premier League, προτίμησε να στραφεί σε πράγματα που τον κάνουν χαρούμενο, όπως το τένις και το γκολφ. Βρέθηκε στον τελικό του US Open στη Νέα Υόρκη, αλλά και στο τουρνουά γκολφ του Wentworth, για να στηρίξει τον φίλο του, Τόμι Φλίτγουντ.

Η τελευταία φορά που αναζήτησε τέτοιες «αποδράσεις» εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων ήταν το 2012, όταν και βρέθηκε στο Ryder Cup. Η ουσία είναι πως ο Καταλανός αναζητά παρηγοριά μακριά από τη Σίτι και το γεγονός αυτό μαρτυρά αλλαγή νοοτροπίας. Στα 54 του, με φόντο τόσο την κακή εκκίνηση όσο και την υπόθεση των δεκάδων κατηγοριών που βαραίνουν τον σύλλογο, δείχνει σαν να μην έχει πια την καρδιά του ολοκληρωτικά στη μάχη. Μετά την ήττα από την Μπράιτον, έμοιαζε χωρίς ενέργεια, σαν σε θολό παραλήρημα, ενώ δεν έριξε ευθύνες σε διαιτητές ή παίκτες. Δεν είχε τη διάθεση...

Μετά από εννέα χρόνια ο Γκουαρδιόλα είναι ήδη ο τέταρτος μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία της Premier League. Ωστόσο, παρά τα 18 τρόπαια, το ερώτημα που αρχίζει να αιωρείται είναι: μήπως έχασε τη στιγμή της ιδανικής αποχώρησης; Το κατόρθωμα των τεσσάρων διαδοχικών τίτλων θα μπορούσε να αποτελέσει το τέλειο φινάλε.

Αντί αυτού, σήμερα φαίνεται να ηγείται μιας μετάβασης από την αυτοκρατορία στο χάος, με τη Σίτι να παρουσιάζει αδυναμίες που σε άλλους προπονητές θα κόστιζαν τη θέση. Ναι, οι Άγγλοι άρχισαν τις συγκρίσεις με Βενγκέρ και Κλοπ. Ο Γερμανός άφησε πίσω του μια ομάδα με γεμάτα ρεζερβουάρ ικανή να διεκδικήσει τίτλους. Αντίθετα, ο Αλσατός έμεινε μέχρι που η μετριότητα αλλοίωσε τη μεγάλη κληρονομιά του στους Gunners. Ο κίνδυνος να συμβεί κάτι παρόμοιο στον Γκουαρδιόλα είναι υπαρκτός. Άλλωστε, ξεθωριάζουν οι φωνές αποθέωσης για την κυριαρχία του και εμφανίζονται στο προσκήνιο κάποιοι που τον θεωρούν ξεπερασμένο.

15 αποχωρήσεις από τη χρονιά της αποθέωσης!

Η Σίτι αλλάζει κάτι που φαίνεται και από τις αποχωρήσεις 15 παικτών (Γκρίλις, Άλβαρες, Μαχρέζ, Πάλμερ, Ντε Μπρόινε, ΜακΑτί, Γκόμες, Λαπόρτ, Γουόκερ, Κανσέλο, Εντερσον) από τους 23 που ήταν στην αποστολή του τελικού του Champions League το 2023. Ο Μπερνάρντο Σίλβα μάλλον θα ακολουθήσει το καλοκαίρι, ενώ οι Στόουνς και οι υπόλοιποι «παλιοί» δύσκολα θα αντέξουν στον αδυσώπητο ρυθμό του Καταλανού. Τα νέα αποκτήματα δεν έχουν πείσει, και η αναμενόμενη σταθερότητα που θα φέρει ο Ντοναρούμα δεν έχει ακόμη έρθει. Ακόμα κι αν η Σίτι διαθέτει ένα από τα νεότερα ρόστερ στην Premier League (μέσος όρος ηλικίας 24,8), το ταβάνι αυτής της ομάδας φαίνεται να βρίσκεται πέρα από το δικό του ορίζοντα παραμονής.

Το μέλλον του Πεπ...

Ο ίδιος αφήνει όλο και περισσότερα σημάδια για το τι θα ακολουθήσει μετά το 2027. Tου αρέσει να μαθαίνει γαλλικά, να παίζει περισσότερο γκολφ, ακόμα και… μαθήματα μαγειρικής, ενώ επενδύει και σε κέντρα αντιγύρανσης. Ο φίλος του Γκάρι Κασπάροφ, του είχε δώσει μια μεγάλη συμβουλή «Δεν μπορείς να παίξεις χωρίς πάθος και δεν μπορείς να αντέξεις σε μια μαραθώνια μάχη». Εχει ο Γκουαρδιόλα την αντοχή να επιστρέψει δυναμικά στην αναζήτηση της τελειότητας ή ήρθε η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη; Μόνο ο ίδιος ξέρει...

Πηγή: Daily Mail, Telegraph, Times