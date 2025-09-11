Ονάνα: Η Τράμπζονσπορ τον ανακοίνωσε ως δανεικό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Νίκος Κικίδης
onana_united

bet365

Στην Τουρκία θα αγωνίζεται τη φετινή περίοδο ο Αντρέ Ονάνα, με την Τράμπζονσπορ να ανακοινώνει τον δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αντρέ Ονάνα δεν είχε... μέλλον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την αποκαρδιωτική του εμφάνιση απέναντι στην Γκρίμσμπι που οδήγησε στον αναπάντεχο αποκλεισμό των Κόκκινων Διάβολων από το League Cup να τον φέρνει οριστικά εκτός πλάνων του Ρούμπεν Αμορίμ.

Η προσθήκη του 23χρονου Βέλγου γκολκίπερ της Αντβέρπ, Σένε Λαμένς, άνοιξε την πόρτα της εξόδου προς τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα, ο οποίος τη φετινή σεζόν θα μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Τράμπζονσπορ.

Συγκεκριμένα οι Κόκκινοι Διάβολοι ανακοίνωσαν τον μονoeτή δανεισμό του προς το τουρκικό κλαμπ, το οποίο με τη σειρά του τον καλωσόρισε μέσω αναρτήσεων στα social media.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER LEAGUE ΤΟΥΡΚΙΑΣ Τελευταία Νέα