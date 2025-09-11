Στην Τουρκία θα αγωνίζεται τη φετινή περίοδο ο Αντρέ Ονάνα, με την Τράμπζονσπορ να ανακοινώνει τον δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αντρέ Ονάνα δεν είχε... μέλλον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την αποκαρδιωτική του εμφάνιση απέναντι στην Γκρίμσμπι που οδήγησε στον αναπάντεχο αποκλεισμό των Κόκκινων Διάβολων από το League Cup να τον φέρνει οριστικά εκτός πλάνων του Ρούμπεν Αμορίμ.

Η προσθήκη του 23χρονου Βέλγου γκολκίπερ της Αντβέρπ, Σένε Λαμένς, άνοιξε την πόρτα της εξόδου προς τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα, ο οποίος τη φετινή σεζόν θα μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Τράμπζονσπορ.

🧤 @AndreyOnana has completed a loan move to Turkish side Trabzonspor.



Best of luck for the remainder of 2025/26, Andre! September 11, 2025

Συγκεκριμένα οι Κόκκινοι Διάβολοι ανακοίνωσαν τον μονoeτή δανεισμό του προς το τουρκικό κλαμπ, το οποίο με τη σειρά του τον καλωσόρισε μέσω αναρτήσεων στα social media.