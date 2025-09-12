Χουρζέλερ για Κωστούλα: «Απίστευτο το γκολ του, είναι λάθος να περιμένουμε να σκοράρει συνέχεια τέτοια τέρματα »

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χούρζελερ στη σημερινή συνέντευξη τύπου εκθείασε τον Κωστούλα για το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε στη προπόνηση, αλλά και για το ταλέντο και τις δυνατότητες του.

Στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής (12/09) ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χούρζελερ αναφέρθηκε στον Μπάμπη Κωστούλα και το απίστευτο γκολ που πέτυχε στη προπόνηση.

Ο κόουτς των «Γλάρων» εκθείασε τον νεαρό επιθετικό για το ταλέντο του, εξήγησε πως έχει μεγάλες δυνατότητες, αλλά παράλληλα σημείωσε και ότι ο Μπάμπης δεν είναι ακόμη απολύτως έτοιμος για την ένταση που απαιτεί ένα πρωτάθλημα, όπως εκείνο της Premier League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός:

«Ήταν απίστευτο το γκολ που είδαμε στη προπόνηση. Είναι κάτι που λέω συνέχεια. Ο Μπάμπης έχει μεγάλες δυνατότητες, αλλά τώρα ήρθε η σειρά μας και πρέπει να του δώσουμε τον χώρο και τον χρόνο να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα συνεχώς γιατί το να το κάνει μόνο μία φορά δεν είναι καλό για την εξέλιξη του, πρέπει να το κάνει συνέχεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένω από τον Μπάμπη να πετυχαίνει συνέχεια τέτοια γκολ, αυτό είναι λάθος. Περιμένω όμως από εκείνον να δουλεύει σκληρά σε κάθε προπόνηση και να δείξει τα καλύτερα αντανακλαστικά.

Πρέπει να δείξει ότι είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στην ένταση του πρωταθλήματος. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στο 100% αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε πολύ κοντά. Είδαμε μια πολύ καλή απόδοση στη προπόνηση από τον Μπάμπη, και αυτό που είδαμε αυτή την εβδομάδα πρέπει να λειτουργήσει ως έναυσμα για να φτάσει το παιδί εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να είναι έτοιμος στο 100%»

