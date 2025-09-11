Κωστούλας: Το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε στην προπόνηση της Μπράιτον (vid)
Ο Κωστούλας πέτυχε ένα τρομερό γκολ, δείγμα της κλάσης του, στη τελευταία προπόνηση της Μπράιτον. Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι διαθέτει όλο το πακέτο που χρειάζεται για να σταθεί στη Premier League.
Η ποιότητα, η τεχνική, η ταχύτητα και η εργατικότητα του είναι τα στοιχεία εκείνα που έχουν κάνει το προπονητικό τιμ των «Γλάρων» να τον ξεχωρίσουν και όπως όλα δείχνουν ο νεαρός διεθνής δε θα αργήσει να κάνει το ντεμπούτο του με τη πρώτη ομάδα.
Το φανταστικό γκολ του Έλληνα επιθετικού στη προπόνηση δεν ενθουσίασε μόνο παίκτες και προπονητές, αλλά και τους φιλάθλους της Μπράιτον, οι οποίοι θαύμασαν τη τεχνική του Μπάμπη και ζητούν να τον δούνε βασικό το ερχόμενο Σάββατο (13/09) στο παιχνίδι κόντρα στη Μπόρνμουθ.
Δείτε εδώ το τρομερό γκολ του Κωστούλα:
