Ο 18χρονος Ζάντοκ Γιοχάνα πήρε μεταγραφή στην Μπράιτον, με τον πατέρα του να το μαθαίνει από βιντεοκλήση.

Μία ακόμη επένδυση για το μέλλον έκανε η Μπράιτον, που δαπάνησε 28 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Ζάντοκ Γιοχάνα. Ο λόγος για έναν 19χρονο εξτρέμ από τη Νιγηρία, που έκανε ντεμπούτο με την ΑΪΚ Στοκχόλμης πριν από έναν χρόνο και πρόλαβε να εκτοξεύσει κατακόρυφα τις μετοχές του, μετρώντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 18 συμμετοχές.

Πλέον, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ανήκει στους Γλάρους, με τον πατέρα του να ενημερώνεται σχετικά μέσω βιντεοκλήσης! Μάλιστα, η υπέροχη στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, όπου διακρίνεται ο πιτσιρικάς μαζί με άνθρωπο, πιθανότατα, των Σουηδών, ο οποίος εξηγεί στον μπαμπά Γιοχάνα ότι ο γιος του είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Premier League - την ώρα που ο Ζάντοκ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του...