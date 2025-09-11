Νότιγχαμ: Κούπες και... τρομερή ατάκα από Ποστέκογλου!

Ο Άγγελος Ποστέκογλου κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως νέος τεχνικός της Νότιγχαμ, μιλώντας για κούπες, αλλά και για τα όσα έγιναν με την Τότεναμ.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μίλησε για όλους και για όλα στην πρώτη συνέντευξη Τύπου, ενώ στάθηκε για πρώτη φορά στην «σκληρή» απόλυσή του από την Τότεναμ. Αν και η αποχώρησή του δίχασε τους φιλάθλους, δεδομένου ότι είχε γράψει το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι η απόφαση του τότε προέδρου, Ντάνιελ Λέβι, δεν αποτέλεσε... έκπληξη.

«Το ήξερα πολύ καιρό πριν από τον τελικό, πιθανόν πολύ πριν το αντιληφθούν οι περισσότεροι», δήλωσε. «Ήταν δύσκολο, θα είμαι ειλικρινής. Δεν μου είχε ξανασυμβεί, γιατί όπου κι αν πήγα, είχα επιτυχία. Δεν υπήρχε λόγος να με απολύσουν ή να με διώξουν. Και πάλι, είχα επιτυχία.

Για όλους τους σκοπούς, αυτό ήταν που ποθούσε ο σύλλογος. Είχε να κατακτήσει κάτι πολύ καιρό. Το καταφέραμε, πανηγυρίσαμε με την παρέλαση, ήταν τρεις υπέροχες μέρες. Δεν ήθελα να το σκιάσει η απόφαση, αλλά μετά ήξερα ότι είχε τελειώσει. Αν ήταν άδικο; Αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Ρωτήστε τους για τους λόγους τους».

Ο Ποστέκογλου έμεινε εκτός πάγκου μόλις για 95 ημέρες, επιστρέφοντας στη Φόρεστ την Τρίτη, μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Ο 60χρονος τεχνικός δήλωσε για το νέο σταθμό στην καριέρα του: «Λατρεύω το γεγονός ότι ήρθα σε έναν σύλλογο που έχει ζήσει την απόλυτη δόξα. Έχει κατακτήσει δύο φορές το Κύπελλο Πρωταθλητριών, αλλά δεν έχει γευτεί επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Θέλω όταν φύγω, να υπάρχει κάτι στους τοίχους που να δείχνει ότι ήμουν εδώ.

Υπάρχει μια γενιά φιλάθλων που το ακούει, αλλά δεν το έχει ζήσει. Θέλω να το ζήσει. Αυτό με παρακινεί, αυτό θέλω να πετύχω. Έχω πει ήδη ότι θέλω να κατακτήσω τρόπαια, αυτό έκανα σε όλη την καριέρα μου και αυτό θα κάνω κι εδώ».

Ο νέος τεχνικός της Φόρεστ τόνισε ότι εμπνέεται από την κληρονομιά του Μπράιαν Κλαφ, που έβαλε την ομάδα στον παγκόσμιο χάρτη με δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών.

«Με ενέπνευσαν οι θρυλικές μορφές του ποδοσφαίρου, ήταν αυτό που με έκανε να θέλω να γίνω προπονητής. Άνθρωποι όπως ο Σάνκλι, ο Στάιν και φυσικά ο Μπράιαν Κλαφ. Όχι μόνο ως προπονητής, αλλά και ως προσωπικότητα. Μεγαλώνοντας στην Αυστραλία, παρακολουθούσα εκείνη την ομάδα, ήξερα πώς έπαιζε. Το να βλέπεις μια ομάδα όπως η Νότιγχαμ να κατακτά δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κύπελλο είναι απίστευτο. Αυτό κουβαλάς μαζί σου, κι εγώ δεν το παίρνω ελαφρά. Θέλω να το τιμήσω όσο καλύτερα μπορώ».

Η ατάκα για τους τίτλους στη δεύτερη σεζόν!

Ο Ποστέκογλου κέρδισε τις εντυπώσεις στη συνέντευξη Τύπου, ενώ η ατάκα του για την περιβόητη δεύτερή του χρόνια σε κάθε σύλλογο σκόρπισε γέλια στην αίθουσα «Έχω κερδίσει (σ.σ τίτλους) και σε πρώτες σεζόν. Στην παρθενική σεζόν στη Σέλτικ κατέκτησα το νταμπλ. Φυσικά και μπορώ να το καταφέρω κι εδώ. Ίσως χρειάζεται για να μείνω εδώ και δεύτερη σεζόν». Θυμίζουμε, πως το ντεμπούτο του στον πάγκο της Φόρεστ θα γίνει το Σάββατο, απέναντι στην Άρσεναλ.

