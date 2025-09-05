Πώς ήταν πραγματικά ο Ντάνιελ Λέβι στην Τότεναμ; Οι αποκαλύψεις των αντιπάλων της Premier League προκαλούν... σάλο!

Όταν ο διευθύνων σύμβουλος ενός συλλόγου της Premier League έφτασε στην μπροστινή πόρτα του Ντάνιελ Λέβι για να συζητήσουν την πιθανή αγορά ενός μεγάλης φήμης παίκτη της Τότεναμ, αντιμετώπισε ένα εμπόδιο εξίσου ανθεκτικό και αποφασιστικό όσο ο πρόεδρος των Spurs.

«Ήταν ένα μικρό σκυλάκι που γαβγίζει», γελάει ο γνωστός διευθύνων σύμβουλος. «Ξέρετε τι εννοώ. Πηδούσε συνέχεια πάνω σου. Ο Ντάνιελ επενέβη αμέσως: “Κατέβα, Lilywhite”, είπε. Και έπρεπε να γελάσω γιατί αυτό ήταν ο Ντάνιελ σε όλο του το μεγαλείο. Ένα σκυλί που λεγόταν Lilywhite».

Η κατάληξη αυτής της ιστορίας, που ταιριάζει με τη δημοφιλή αντίληψη για τον Λέβι ως αμετακίνητου διαπραγματευτή, ήταν ότι η συμφωνία για τον παίκτη δεν έκλεισε εκείνη την ημέρα.

«Για να είμαστε δίκαιοι, ο Ντάνιελ τον πούλησε τελικά», προσθέτει πηγή στη Daily Mail. «Ο παίκτης επέλεξε τελικά άλλο σύλλογο. Αλλά ως διαπραγματευτής, η δημοφιλής εικόνα του Ντάνιελ είναι απολύτως δίκαιη.

Πάντα αναρωτιόσουν: “Είμαι έτοιμος για αυτή τη μάχη; Μπορώ να τα καταφέρω;” Την εποχή εκείνη, ο Ντάνιελ και η Μαρίνα Γκρανόβσκαγια (πρώην διευθύντρια της Τσέλσι από το 2014-22 υπό τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς) ήταν σε αυτή την κατηγορία.

Αλλά, ναι, ο Ντάνιελ θα έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο. Ήξερε όλα τα κόλπα. Στην πραγματικότητα, εφηύρε τα περισσότερα από αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε απίστευτο περιουσιακό στοιχείο για την Τότεναμ.»

Στους οπαδούς των Spurs, οι απόψεις για τον αποχωρούντα πρόεδρό τους διίστανται. Κάποιοι αναγνωρίζουν τη μεταμόρφωση του συλλόγου υπό την ηγεσία του σε μια σύγχρονη οικονομική δύναμη του ποδοσφαίρου. Άλλοι τον κατηγορούν ότι ξόδεψε υπερβολικά συντηρητικά για την ομάδα. Δύο τρόπαια σε 25 χρόνια.

Στην Premier League, όμως, και όσοι συνεργάστηκαν ή αντιπαρατέθηκαν μαζί του έχουν πιο ομοιόμορφη άποψη: ήσυχος, μελετηρός, εμμονικός και εσωστρεφής σχεδόν μέχρι ντροπαλότητας. Αλλά πάντα μαχητής.

«Είναι τόσο δύσκολο να τον διαβάσεις», λέει ένας νυν διευθύνων σύμβουλος ομάδας της Premier League «Στις συναντήσεις συλλόγων συνήθως οι ίδιοι άνθρωποι μιλούν. Κάνεις αποσύνδεση. Είναι βαρετό.

Αλλά ο Ντάνιελ μιλάει μόνο όταν έχει κάτι σημαντικό να πει. Και όταν μιλάει, όλοι ακούνε. Αυτό λέει τα πάντα. Τον γνωρίζω; Όχι. Είναι σχεδόν αδύνατο να τον γνωρίσεις. Νομίζω του αρέσει έτσι».

Η εμμονή του Λέβι με το οικονομικό αποτέλεσμα δεν αμφισβητείται. Η Τότεναμ είναι τώρα ένας εξαιρετικά κερδοφόρος σύλλογος, και κάποιοι εσωτερικοί κύκλοι πιστεύουν ότι σύντομα μπορεί να σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ εσόδων της Premier League.

Ένας πρώην μέλος διοικητικού συμβουλίου λέει: «Ήταν ψυχρός σαν πάγος. Δεν θα ήθελα να παίξω πόκερ μαζί του. Πολύ ρομποτικός. Κατά τις Zoom συναντήσεις για το Project Restart στην εποχή του Covid, ήταν αυτός που οδηγούσε τις κινήσεις για να επιστρέψουν οι οπαδοί στα γήπεδα και η εντύπωση πολλών ήταν ότι ήθελε πρώτα τους VIP θεατές. Δεν το είπε ευθέως, αλλά αυτή ήταν η εντύπωση. Ο λόγος ήταν προφανής: περισσότερα χρήματα.»

Ένας εκπρόσωπος από τα λεγόμενα «Big Six» ήταν εξίσου κατηγορηματικός για τη συμβολή του Λέβι στις συνομιλίες γύρω από την αποτυχημένη European Super League την άνοιξη του 2021.

«Έχω δει πολλά και δεν μπορούσα να πιστέψω πώς ήταν ο Ντάνιελ σε αυτό», λέει πηγή στη Daily Mail. «Θα το περιέγραφα ως εμμονή. Δεν υποχωρούσε καθόλου και η εμμονή του να πάρει αυτό που θέλαμε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια υπερσκέλιζε τη γενικότερη εικόνα. Δεν είναι ευγενικός. Φαίνεται σαν επιβεβλημένη ευγένεια.

Ο Ντάνιελ δεν είναι αγενής ή αλαζονικός. Καθόλου. Αλλά η αίθουσα συνεδριάσεων δεν είναι το ευτυχές του μέρος. Πάντα ένιωθα ότι ανυπομονούσε να ξεκινήσει το παιχνίδι για να φύγει».

Οι περισσότεροι αντίπαλοι μιλούν με σεβασμό. Για παράδειγμα, όταν ο Έντ Γούντγουορντ έφυγε από τη Γιουνάιτεντ το 2021, ο Λέβι οργάνωσε δείπνο αποχαιρετισμού σε ένα λονδρέζικο wine bar.

Οι εμμονές του Λέβι, το νερό και η αστυνομία

Κάποιοι σύλλογοι έχουν δισταγμό να κάνουν επιχειρηματικές συναλλαγές με την Τότεναμ λόγω προηγούμενων εμπειριών. Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για παράδειγμα, οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για τον Μάικλ Κάρικ το 2006 και τον Ντιμίταρ Μπερμπάτοφ το 2008 άφησαν ανεπούλωτες πληγές. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον περιέγραψε τη συμφωνία Μπερμπάτοφ ως «πιο επίπονη από την αντικατάσταση ισχίου».

Όταν ο Χάρι Κέιν εξέφρασε ιδιωτικά την επιθυμία του να μετακινηθεί στη Γιουνάιτεντ το 2023, οι εκτελεστικοί δεν ήθελαν να εμπλακούν σε μια διαδικασία που φοβόντουσαν ότι θα διαρκούσε όλο το καλοκαίρι, μόνο για να πει ο Λέβι όχι στο τέλος.

«Ναι, είναι πολύ δύσκολος διαπραγματευτής», λέει ένας διευθύνων σύμβουλος. «Ήταν πάντα σκληρή αλλά δίκαιη μάχη. Δεν ψεύδεται. Δεν έχει κόλπα και δεν γυρίζει πίσω στις υποσχέσεις του. Και πιο συχνά είναι μόνο εσύ και αυτός, ένας προς έναν.»

Ο Λέβι ήταν έξυπνος, στοχαστικός, ήσυχος, σχεδόν ντροπαλός. Δεν έχει εγωισμό. Σκέπτεται και κάνει τα πράγματα να συμβούν.

Η σχέση του με τον Μαουρίσιο Ποκετίνο ήταν ζεστή, αλλά αυτό ήταν η εξαίρεση. Άλλοι πρώην συνεργάτες τον περιγράφουν πιο ψυχρό.

Σε μερικούς παίκτες, ατζέντες και προπονητές φαινόταν υπερβολικά φειδωλός στα συμβόλαια και τα μπόνους, ενώ η εμμονή του με τα χρήματα εκτεινόταν ακόμα και στον έλεγχο της ποσότητας νερού που έπιναν οι παίκτες στην προπόνηση.

«Θα παραπονιόταν για τη σπατάλη όταν οι παίκτες έπαιρναν μια γουλιά πριν πετάξουν το μπουκάλι», εξηγεί πρώην υπάλληλος. «Ήταν μόνιμη εμμονή του.»

Η αποτυχία της Τότεναμ να προκριθεί στο Champions League το 2005-06 τον εξόργισε τόσο πολύ που σκέφτηκε να καλέσει την αστυνομία, καθώς η οικονομική ζημία ήταν καθοριστικός παράγοντας.

Τους έβγαζε το λάδι...

Στους μεταγραφικούς στόχους χρησιμοποιούσε κωδικούς (Α1, Α2 κ.λπ.) και προτιμούσε το WhatsApp για επικοινωνία. «Αν δεν απαντήσεις σε 10 λεπτά, τον κυνηγάει», λέει πρώην εκτελεστικός. «Ο Ντάνιελ σχεδόν δεν κοιμάται».

Με τα χρόνια άφησε ισχυρή εντύπωση σε προπονητές, παίκτες και αντιπάλους. Μια χαρακτηριστική ιστορία ήταν όταν παρουσίασε τα παπούτσια ενός παίκτη σε σακούλα σε αντίπαλη ομάδα λέγοντας: «Να, δικό σας πρόβλημα τώρα.»

Η αντιπαλότητα με την Άρσεναλ ήταν πραγματική. Ο Λέβι αποφάσισε να μην ξανασυναλλαγεί με τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ μετά την πώληση του Κάιλ Γουόκερ το 2017, θεωρώντας την προσφορά χαμηλή.

Όπως και να τον κρίνουν οι φίλαθλοι ή η Premier League, ο Λέβι αποχωρεί αφήνοντας τον σύλλογο σε ισχυρή θέση. Ίσως ήρθε η ώρα για τους αντιπάλους του να του κάνουν ένα πάρτι. «Το σκέφτομαι», λέει ένας από αυτούς. «Το πρόβλημα είναι ότι πιθανότατα δεν θα ερχόταν.»

Πηγή: Daily Mail