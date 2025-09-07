Κονατέ για το ενδιαφέρον της Ρεάλ: «Ο Μπαπέ κάθε δύο ώρες μου λέει να πάω στη Μαδρίτη»

Ρόλο... ατζέντη έχει πάρει ο Κιλιάν Μπαπέ για να πείσει τον Ιμπραΐμα Κονατέ να γίνει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πάει να κάνει το κόλπο... Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ 2.0 η Ρεάλ Μαδρίτης. Και έχει για μυστικό «όπλο» τον Κιλιάν Μπαπέ. Το ενδιαφέρον των Μερένγκες για τον Ιμπραΐμα Κονατέ είναι γνωστό και δεδομένο. Η Βασίλισσα περιμένει υπομονετικά να λήξει το συμβόλαιο του Γάλλου στόπερ με τη Λίβερπουλ το προσεχές καλοκαίρι και να... χτυπήσει με τον τρόπο της για να εξασφαλίσει δωρεάν την απόκτησή του, ακριβώς όπως έκανε και με τον Άρνολντ πριν λίγους μήνες.

Ο μεγαλύτερος σταρ της Ρεάλ μάλιστα, φαίνεται πως έχει σηκώσει μανίκια και κάνει τα πάντα για να πείσει τον συμπατριώτη του να απορρίψει όποια επόμενη προσφορά των Reds και να πει το «ναι» στους Μαδριλένους. Όχι μόνο αυτές τις μέρες που είναι μαζί στην εθνική ομάδα, αλλά και σε καθημερινή βάση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Κονατέ!

Ερωτηθείς για το αν ο Μπαπέ πιέζει με τον τρόπο του τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ είπε: «Ναι, ο Μπαπέ με παίρνει τηλέφωνο κάθε δύο ώρες για να πάω στη Ρεάλ».

Υπενθυμίζουμε πως οι συζητήσεις ανάμεσα στον 26χρονο και τη Λίβερπουλ παραμένουν «παγωμένες», όσο ο ίδιος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό γρανάζι στην άμυνα της ομάδας δίπλα στον Φαν Ντάικ. Οι Reds αγόρασαν τον πολλά υποσχόμενο, αλλά ακόμα άπειρο για αυτό το επίπεδο, Τζιοβάνι Λεόνι, ενώ την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Μαρκ Γκουέχι από την Κρίσταλ Πάλας και ενδέχεται σε μερικούς μήνες από τώρα να χάσουν τον Κονατέ χωρίς να εισπράξουν ούτε ευρώ.