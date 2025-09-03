Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να κοντραριστούν για την υπογραφή του - ελεύθερου στα επόμενα μεταγραφικά παράθυρα - Μαρκ Γκουέχι.

Ήταν το απόλυτο σίριαλ της Deadline Day και στο τέλος χαμογέλασε μόνο η Κρίσταλ Πάλας. Ο λόγος φυσικά για τον Μαρκ Γκουέχι, που έφτασε μια ανάσα από τη Λίβερπουλ, πέρασε μέχρι και ιατρικά, αλλά στο τέλος οι Αετοί «μπλόκαραν» τη μεταγραφή του.

Ταυτόχρονα βέβαια, εξασφάλισαν πως θα τον χάσουν είτε τζάμπα, είτε για πολύ λιγότερα από τα 40 εκατομμύρια των Reds, τα οποία και είχαν αποδεχθεί. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Γκουέχι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο του 2026, δεν πρόκειται να ανανεώσει και θα αποχωρήσει από την Κρίσταλ Πάλας είτε τον Ιανουάριο, είτε το καλοκαίρι ως ελεύθερος.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Λίβερπουλ θα ριχθεί ξανά στην αρένα για χάρη του Άγγλου στόπερ και θα επιχειρήσει να τον ντύσει στα κόκκινα, πιθανότατα ήδη από τον χειμώνα, όταν αυτός θα έχει το δικαίωμα να υπογράψει οπουδήποτε επιθυμεί. Βέβαια, θα υπάρχει ανταγωνισμός και μάλιστα σοβαρός από τον... μπαμπούλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Μερένγκες θα παραμονεύουν στη γωνία για να κάνουν τον Γκουέχι δικό τους με τον... αγαπημένο τους τρόπο, ως ελεύθερο δηλαδή. Υπενθυμίζουμε πως η Ρεάλ απειλεί να «αρπάξει» ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό της Λίβερπουλ, τον Ιμπραΐμα Κονατέ, του οποίου το συμβόλαιο επίσης λήγει το 2026 και με τον οποίο έχουν συνδεθεί έντονα.