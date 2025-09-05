Μία επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της Μπράιτον αρκούσε στον Στέφανο Τζίμα, προκειμένου ο Έλληνας επιθετικός να είναι στους υποψηφίους για δύο βραβεία στο «στρατόπεδο» των Γλάρων.

Ο Στέφανος Τζίμας έχει συστηθεί με γκολ στο κοινό της Μπράιτον και κάνει άπαντες αδημονούν για το ντεμπούτο του στην Premier League. Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα των Γλάρων στην αναμέτρηση με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ «υπογράφοντας» με δύο υπέροχα γκολ την πρόκριση της ομάδας του στον επόμενο γύρο του League Cup.

Μπορεί να αγωνίστηκε μόλις τριάντα λεπτά, περνώντας ως αλλαγή στο εν λόγω ματς, ωστόσο αυτό στάθηκε αρκετό για τον Έλληνα φορ ώστε να διεκδικεί ήδη το πρώτα του βραβεία στο Νησί! Η Μπράιτον ανακοίνωσε τους υποψήφιους παίκτες για την κορυφαία εμφάνιση του μήνα, με τον Τζίμα να βρίσκεται φυσικά μεταξύ αυτών.

Αυτό δεν είναι το μόνο για το οποίο ο νεαρός Έλληνας επιθετικός είναι υποψήφιος, καθώς το πρώτο από τα δύο τέρματα που σημείωσε κόντρα στην Όξφορντ, όπως έφυγε στην κόντρα και πλάσαρε ιδανικά, διεκδικεί το βραβείο για το γκολ του μήνα. Ο κόσμος της ομάδας, τώρα, καλείται να επιλέξει!

Our first Performance of the Month nominees... 🏆 pic.twitter.com/24HIBT2nxn September 5, 2025