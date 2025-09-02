Λίγες ημέρες μετά το εντυπωσιακό του ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπράιτον, ο Στέφανος Τζίμας πέτυχε ακόμη δύο γκολ σε φιλική αναμέτρηση με την ομάδα της U21. Βασικός και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ο Στέφανος Τζίμας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Μπράιτον! Ο Έλληνας επιθετικός, μετά τα δύο γκολ που σημείωσε στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Γλάρων στον αγώνα League Cup με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ, σκόραρε και πάλι. Αυτή τη φορά σε φιλική αναμέτρηση με την U21 της ομάδας, ματς στο οποίο φανέλα βασικού πήρε και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζίμας με υπέροχη ψηλοκρεμαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Μπράιτον προτού προσθέσει το... κερασάκι στο ευρύ 5-2 των Γλάρων.

Στο δεύτερο μέρος, ανέλαβε την εκτέλεση σε πέναλτι που κέρδισε συμπαίκτης του στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα α λα Πανένκα! Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας φορ έβαλε σε ακόμη ένα ματς τη... σφραγίδα του εν αναμονή του ντεμπούτου στην Premier League.