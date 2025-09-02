Τζίμας: Νέα... ντοπιέτα με κεφαλιά και πέναλτι α λα Πανένκα σε φιλικό της Μπράιτον (vid)
Ο Στέφανος Τζίμας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Μπράιτον! Ο Έλληνας επιθετικός, μετά τα δύο γκολ που σημείωσε στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Γλάρων στον αγώνα League Cup με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ, σκόραρε και πάλι. Αυτή τη φορά σε φιλική αναμέτρηση με την U21 της ομάδας, ματς στο οποίο φανέλα βασικού πήρε και ο Μπάμπης Κωστούλας.
Πιο συγκεκριμένα, ο Τζίμας με υπέροχη ψηλοκρεμαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Μπράιτον προτού προσθέσει το... κερασάκι στο ευρύ 5-2 των Γλάρων.
Δείτε ΕπίσηςΚωστούλας και Τζίμας στο Gazzetta: «Έχουμε πάθει πλάκα με την Μπράιτον, δεν θέλουν να μας 'κάψουν'»!
Στο δεύτερο μέρος, ανέλαβε την εκτέλεση σε πέναλτι που κέρδισε συμπαίκτης του στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα α λα Πανένκα! Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας φορ έβαλε σε ακόμη ένα ματς τη... σφραγίδα του εν αναμονή του ντεμπούτου στην Premier League.
Tzimas with two goals today and one of them being this panenka against a PFA XI 🤩 pic.twitter.com/fNfkt5Dfxp— SEAGULLS SOCIAL (@SeagullsSocial) September 2, 2025
