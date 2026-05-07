Χίρτσελερ: Επίσημα στον πάγκο της Μπράιτον μέχρι το 2029
Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ θα είναι στο... τιμόνι της Μπράιτον μέχρι τον Ιούνιο 2029! Ο 33χρονος τεχνικός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο και θα συνεχίσει την καριέρα του στους «Γλάρους» των Τζίμα και Κωστούλα.
Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε και με τη... βούλα την επέκταση της συνεργασίας της με τον νεαρό Γερμανό προπονητή, μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της στο X. Στη Μπράιτον εκφράζουν απόλυτη ικανοποίηση με τον Γερμανό προπονητή και σχεδιάζουν το μέλλον με τον ίδιο στον πάγκο.
Στην Αγγλία βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2024 ύστερα από μια διετία στη Ζανκτ Πάουλι. Υπό τις οδηγίες του, οι «Γλάροι» τη φετινή περίοδο διεκδικούν την ευρωπαϊκή έξοδο από την 8η θέση. Τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στο -1 από την 7η θέση που οδηγεί στο Conference League και στο -2 από την 6η που δίνει το εισιτήριο για το Europa League.
We are pleased to confirm that men’s first-team head coach Fabian Hurzeler has agreed a new three-year contract until June 2029. 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2026
