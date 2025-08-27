Ονειρικό ντεμπούτο για τον Στέφανο Τζίμα με «ντοπιέτα» στην πανηγυρική πρόκριση της Μπράιτον απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ (0-6). Σκόραρε δύο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά ο Έλληνας φορ, πρώτη εμφάνιση και για τον Μπάμπη Κωστούλα.

Καλύτερο ντεμπούτο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Στέφανος Τζίμας! Ο Έλληνας επιθετικός έμεινε στον πάγκο στο πρώτο μέρος της εκτός έδρας αναμέτρησης της Μπράιτον απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ, πέρασε όμως στο ματς στο 66' και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στα γήπεδα της Αγγλίας! Δύο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά για τον Τζίμα που είχε μάλιστα και ασίστ στο έκτο τέρμα των Γλάρων, το... κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 6-0 υπέρ της ομάδας του Χίρτσελερ που πέρασε στην τρίτη φάση του θεσμού.

Οι Γλάροι μπήκαν από την αρχή δυναμικά στο ματς, με τον Μποσκάλι στο 13' να ανοίγει το σκορ και τον Γκρούντα επτά λεπτά αργότερα να διπλασιάζει τα τέρματά τους. Στο 60' ο Γκόμες έκανε το 3-0 και κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Τζίμας! Στο 66', ο Χίρτσελερ τον πέρασε στον αγώνα στη θέση του Γκόμες και αμέσως ο Έλληνας φορ τον... αποζημίωσε. Στο 72' έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Όξφορντ και πλάσαρε ιδανικά τον Ίνγκραμ για το 4-0. Έξι λεπτά αργότερα, πήρε την πάσα από τον Χάουελ και με ψύχραιμο τελείωμα από κοντά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0. Προτού ολοκληρώσει το φανταστικό του παιχνίδι με ασίστ για το τελικό 6-0 χάρη στο φανταστικό πλασέ του Γουάτσον.

Να τονιστεί ότι και ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του περνώντας ως αλλαγή στο 78' παίρνοντας τη θέση του Μίλνερ!