Μετά την ήττα της Φόρεστ από τη Γουέστ Χαμ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται να πραγματοποιήσει μία συνάντηση με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, που μπορεί να κρίνει το μέλλον του Πορτογάλου στην ομάδα.

Η βαριά ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Γουέστ Χαμ, η χειρότερή της εντός έδρας στην Premier League από το 1999, έχει δημιουργήσει περισσότερη πίεση στον Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόκειται να πραγματοποιήσει μία κρίσιμη συνάντηση με τον Πορτογάλο τεχνικό στη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Το μέλλον του Σάντο στους Reds μόνο σίγουρο δεν είναι το τελευταίο διάστημα. Δύο εβδομάδες πριν, η παραμονή του έμοιαζε αμφίβολη μετά τα παράπονά του για την πολιτική των μεταγραφών που ακολουθεί η ομάδα, με τη διοίκηση να φέρεται να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις όπως οι Ποστέκογλου, Σίλβα και Φονσέκα. Η ήττα από τη Γουέστ Χαμ τώρα φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Ίβηρα κόουτς.

Ο Μαρινάκης, με τη βοήθεια του Εντού, πρώην επικεφαλής μεταγραφών της Άρσεναλ, έχει ξοδέψει σχεδόν 200 εκατ. σε μεταγραφές. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας έχει πλέον στείλει... τελεσίγραφο στον Σάντο, ζητώντας του να φέρει αποτελέσματα μιάς και εκείνος τού έδωσε τα «εργαλεία» ώστε να χτιστεί εκ νέου η ομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή, θα προχωρήσει η διαδικασία της αντικατάστασής του.