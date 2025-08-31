Η... διπρόσωπη Μπράιτον χρειάστηκε ένα εξαιρετικό μισάωρο για να γυρίσει τούμπα το ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε και να πάρει την πρώτη της νίκη (2-1). Σπουδαίο «διπλό» της Γουέστ Χαμ με τριάρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ (3-0).

Έζησε εφιαλτικό... deja vu στον αγγλικό νότο η Μάντσεστερ Σίτι! Ακριβώς όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, οι Citizens γονάτισαν με ανατροπή και το ίδιο σκορ (2-1) προ της Μπράιτον. Οι Γλάροι ήταν κάκιστοι για μεγάλο μέρος του ματς, αλλά γκάζωσαν στο φινάλε, γύρισαν τούμπα το παιχνίδι και πήραν πανάξια το πρώτο τους τρίποντο στη σεζόν, ένα τρίποντο... βάλσαμο στην πληγωμένη ψυχολογία τους. Εκτός αποστολής ήταν ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας, αφού ο Χίρτσελερ θέλει να αποφύγει κάθε ρίσκο στην ενσωμάτωσή τους. Δεύτερη διαδοχική ήττα για την ομάδα του Γκουαρδιόλα.

Ο Χάαλαντ μπήκε... ορεξάτος στο παιχνίδι και φρόντισε να προειδοποιήσει από νωρίς, χτυπώντας καμπανάκι στην άμυνα της Μπράιτον και τον Φερμπρούχεν (χρειάστηκε δις) τέσσερις φορές πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας. Οι Γλάροι είχαν μια και μόνο καλή στιγμή στο πρώτο μέρος, το σουτ του Μιτόμα το οποίο απέκρουσε με δυσκολία στο 19', και οι Citizens εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά τους λάθη για να επιβάλουν πλήρως την ισχύ τους.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα συνεχώς ανέβαζε την πίεσή της και έπαιρνε μέτρα, μέχρι που στο 34' βρήκε αυτό που έψαχνε κι αυτό που άξιζε. Ο Μαρμούς έκανε καταπληκτική ενέργεια για να βγάλει τον Χάαλαντ φάτσα με το τέρμα κι αυτός στην πέμπτη του προσπάθεια δεν μπορούσε παρά να σκοράρει από τόσο πλεονεκτική θέση για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Σίτι μπήκε με διάθεση να τελειώσει το ματς. Ωστόσο, ο Μπομπ σπατάλησε δύο ευκαιρίες και η Μπράιτον με τις αλλαγές της βρήκε ξανά ορμή. Αφού προειδοποίησε με τον Μίντε, στο 65' κέρδισε το πέναλτι και δύο λεπτά μετά ο Μίλνερ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να επαναφέρει την ισορροπία.

Οι Γλάροι συνέχισαν να πιέζουν, ήταν αυτοί που άρπαξαν από τον σβέρκο το μομέντουμ και έψαξαν επίμονα το δεύτερο γκολ. Μέχρι να δικαιωθούν απόλυτα. Στο 89ο λεπτό, ο Γκρούντα έκανε απίθανη ντρίμπλα σε Τράφορντ και Αϊτ-Νουρί και σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ολοκληρώσει το comeback και να χαρίσει το σπουδαίο τρίποντο στην Μπράιτον.

Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Ντε Κάιπερ, Ντανκ, Φαν Χέκε, Φέλτμαν, Χίνσελγουντ (60’ Γκρούντα), Μπαλεμπά (60’ Αγιάρι), Γκόμες (60’ Τζεορτζίνιο), Μιτόμα, Μίντε (90+5’ Κόπολα), Γουέλμπεκ (60’ Μίλνερ)

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Κουσάνοφ (85’ Λιούις), Αΐτ-Νουρί, Νούνεες (85’ Ντίας), Στόουνς, Ρόδρι, Σίλβα (72’ Ο’Ράιλι), Ρέιντερς, Μαρμούς (72’ Ντοκού), Μπομπ, Χάαλαντ

Ξέσπασε στο τέλος η Γουέστ Χαμ με τριάρα στο Νότιγχαμ

Τα φύλαγε για το τέλος η Γουέστ Χαμ και πέρασε εκκωφαντικά από το «City Ground». Με τρία γκολ από το 84΄και μετά, οι Hammers του βασικού Ντίνου Μαυροπάνου πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ κι έσπασε το ρόδι για τη φετινή σεζόν. Παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στο γήπεδο ο αγώνας κυλούσε στο μηδέν, προτού ο Μπόουεν ανοίξει τελικά το σκορ στο 84΄ με συρτό σουτ στην κίνηση.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Σάμερβιλ εισέβαλε στην περιοχή και ανατράπηκε, με τον Πακετά να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Γουίλσον στις καθυστερήσεις για να χαρίσει μια εντυπωσιακή νίκη στους Hummers, οι οποίοι μάλιστα θα μπορούσαν να βρουν και τέταρτο γκολ σε χαμένο τετ-α-τετ του Γουίλσον απέναντι στον Σελς.

