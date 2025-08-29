Για μία σταθερή σχέση μεταξύ του ίδιου και του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο έκανε λόγο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρά τις φήμες περί αποχώρησης του Πορτογάλου προπονητή από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Προβλήματα μεταξύ στις σχέσεις του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο με τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, είχαν κάνει την εμφάνισή της από την Αγγλία. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει το «Athletic», αιτία ήταν το κακό κλίμα του προπονητή της ομάδας με τον Εντού Γκασπάρ.

Την περασμένη εβδομάδα είχαν προκύψει φήμες περί αποχώρησης του Σάντο από τη Νότιγχαμ, ωστόσο ο Μαρινάκης μιλώντας στην κάμερα του «TNT Sports» μετά την κλήρωση του συλλόγου στη League Phase του Europa League υιοθέτησε έναν ενωτικό τόνο με τον προπονητή της ομάδας του.

«Με τον Νούνο έχουμε μία σταθερή σχέση. Φυσικά κάποιες φορές μπορεί να είμαστε νευρικοί, το πούμε το ένα ή το άλλο, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας όλα είναι σταθερά. Όλοι θέλουμε η Νότιγχαμ να πετύχει. Είμαστε εδώ στις καλές ημέρες, αλλά ακόμη πιο κοντά στις δύσκολες. Προσωπικά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Είμαστε όλοι ενωμένοι και θα προχωρήσουμε σε διορθωτικές κινήσεις ώστε τα πάντα να κινήσουν ομαλά και να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρινάκης.

O οποίος επιβεβαίωσε επίσης ότι οι δυο τους θα συναντηθούν για να συνομιλήσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Πορτογάλου τεχνικού στη Νότιγχαμ.