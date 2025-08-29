Νότιγχαμ Φόρεστ, Μαρινάκης: «Σταθερή η σχέση μου με τον Νούνο Εσπιρίτο, είμαστε όλοι ενωμένοι»
Προβλήματα μεταξύ στις σχέσεις του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο με τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, είχαν κάνει την εμφάνισή της από την Αγγλία. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει το «Athletic», αιτία ήταν το κακό κλίμα του προπονητή της ομάδας με τον Εντού Γκασπάρ.
Την περασμένη εβδομάδα είχαν προκύψει φήμες περί αποχώρησης του Σάντο από τη Νότιγχαμ, ωστόσο ο Μαρινάκης μιλώντας στην κάμερα του «TNT Sports» μετά την κλήρωση του συλλόγου στη League Phase του Europa League υιοθέτησε έναν ενωτικό τόνο με τον προπονητή της ομάδας του.
Athletic: «Όλο το παρασκήνιο στη Νότιγχαμ: Σάντο και Εντού έχουν φέρει τον Μαρινάκη σε δύσκολη θέση»
«Με τον Νούνο έχουμε μία σταθερή σχέση. Φυσικά κάποιες φορές μπορεί να είμαστε νευρικοί, το πούμε το ένα ή το άλλο, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας όλα είναι σταθερά. Όλοι θέλουμε η Νότιγχαμ να πετύχει. Είμαστε εδώ στις καλές ημέρες, αλλά ακόμη πιο κοντά στις δύσκολες. Προσωπικά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Είμαστε όλοι ενωμένοι και θα προχωρήσουμε σε διορθωτικές κινήσεις ώστε τα πάντα να κινήσουν ομαλά και να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρινάκης.
O οποίος επιβεβαίωσε επίσης ότι οι δυο τους θα συναντηθούν για να συνομιλήσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Πορτογάλου τεχνικού στη Νότιγχαμ.
Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis says he has a solid relationship with Nuno Espirito Santo — and confirmed that he will meet with his head coach during the international break.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 29, 2025
“We have a solid relationship. Of course, sometimes we can be nervous, say one thing, say… pic.twitter.com/XPxGrxArl2
