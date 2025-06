Θάρρος, ένταση, κυριαρχία με την μπάλα, οργάνωση και αποφασιστικότητα χωρίς αυτή. Ο Χίρτσελερ κατέθεσε περήφανα τα ποδοσφαιρικά του διαπιστευτήρια στην πρώτη του πρόκληση στην Premier League και παρά τα σκαμπανεβάσματα της Μπράιτον, η σεζόν της έχει δεδομένα θετικό πρόσημο. Οι Γλάροι έπαιξαν όμορφο ποδόσφαιρο, τερμάτισαν στην 8η θέση και έχασαν στις... λεπτομέρειες την πρόκριση στην Ευρώπη. Όχι κι άσχημα για έναν 32χρονο πρωτάρη που πριν λίγους μήνες θεωρούταν φαβορί για την πρώτη απόλυση της σεζόν.

Η Μπράιτον δε, έδειξε τα δόντια της στα δύσκολα. Καμία άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα δεν πήρε περισσότερους βαθμούς ούσα πίσω στο σκορ, ενώ ταυτόχρονα έμεινε αήττητη στην έδρα της απέναντι στο Big Six. Για την ακρίβεια σε 12 παιχνίδια απέναντι στους «μεγάλους» της Αγγλία μέτρησε 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες (από Λίβερπουλ και Τσέλσι).

Brighton are unbeaten in all of their Premier League games against the 'Big Six' at the Amex this season.



◉ Brighton 2-1 Man Utd

◉ Brighton 3-2 Tottenham

◉ Brighton 2-1 Man City

◉ Brighton 1-1 Arsenal

◉ Brighton 3-0 Chelsea

◉ Brighton 3-2 Liverpool



16 points from… pic.twitter.com/SV1eOvIJSR