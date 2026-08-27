Κωστούλας: Γκολάρα και ασίστ στο ημίχρονο για τη Μπράιτον

Κωστούλας: Γκολάρα και ασίστ στο ημίχρονο για τη Μπράιτον

Νίκος Κικίδης
Κωστούλας - Μπράιτον
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Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο πρωταγωνιστής του ημιχρόνου για τη Μπράιτον κόντρα στην Τρόμσο, καθώς με γκολ και ασίστ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 3-0.

Τρομερό πρώτο 45λεπτο για τον Μπάμπη Κωστούλα απέναντι στην Τρόμσο! Ο Έλληνας επιθετικός μετέτρεψε τον στόχο της πρόκρισης στο Conference League σε προσωπική επίθεση, με καθώς με όμορφο γκολ και ασίστ έδωσε το προβάδισμα στους Γλάρους με 3-0. Στο 22΄συγκεκριμένα ο Κωστούλας άνοιξε το σκορ με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή, ενώ στο 38΄μοίρασε στην ασίστ στον Βίφερ για το 3-0 του ημιχρόνου στην Αγγλία.

     

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