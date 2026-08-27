Κωστούλας: Γκολάρα και ασίστ στο ημίχρονο για τη Μπράιτον
Τρομερό πρώτο 45λεπτο για τον Μπάμπη Κωστούλα απέναντι στην Τρόμσο! Ο Έλληνας επιθετικός μετέτρεψε τον στόχο της πρόκρισης στο Conference League σε προσωπική επίθεση, με καθώς με όμορφο γκολ και ασίστ έδωσε το προβάδισμα στους Γλάρους με 3-0. Στο 22΄συγκεκριμένα ο Κωστούλας άνοιξε το σκορ με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή, ενώ στο 38΄μοίρασε στην ασίστ στον Βίφερ για το 3-0 του ημιχρόνου στην Αγγλία.
🚨Charalampos Kostoulas— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2026
🏴 Brighton 1-0 Tromsø 🇳🇴pic.twitter.com/7aLo9CMKqA
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