Την απόκτηση του 22χρονου Νικολό Σαβόνα ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ που συνεχίζει... ακάθεκτη στο καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι».

Νέα ενίσχυση για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Μετά τον Ντάγκλας Λουίζ, ο σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικολό Σαβόνα από τη Γιουβέντους για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο είχε βάλει στο στόχαστρό της τον 22χρονο δεξιό μπακ -που μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας και αριστερά- και το προηγούμενο διάστημα είχε καταθέσει πρόταση στους Μπιανκονέρι. Πρόταση ύψους 15 εκατ. ευρώ, η οποία έγινε δεκτή, με το deal τελικά να ολοκληρώνεται!

O 22χρονος Ιταλός βρίσκεται από τα οκτώ του χρόνια στις τάξεις της Γιουβέντους, με την πρώτη ομάδα της οποίας κατέγραψε συνολικά 40 συμμετοχές. Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στη Νότιγχαμ κάνοντας λόγο για «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα». Για τον αγγλικό σύλλογο, αυτή ήταν η ένατη προσθήκη το φετινό καλοκαίρι μετά τις προσθήκες των Λουίζ, Εντόι, Καλιμουέντο, ΜάκΑτι, Χάτσινσον, Ζεσούς, Κούνια και Γκαν.