Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Πρόταση στη Γιουβέντους για Σαβόνα, κρούση της Γουέστ Χαμ για δανεισμό του Σανγκαρέ

savona juventus
Η Νότιγχαμ Φόρεστ κινείται για την απόκτηση του Νικολό Σαβόνα από τη Γιουβέντους, ενώ η Γουέστ Χαμ ζητάει τον δανεισμό του Σανγκαρέ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά τα εσωτερικά της ζητήματα συνεχίζει να οργανώνεται για τη νέα σεζόν που έχει ήδη αρχίσει, έχοντας ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το να ενισχυθεί στα μετόπισθεν.

Ο 22χρονος Νικολό Σαβόνα αποτελεί έναν ακόμη μεταγραφικό στόχο για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ντι Μάρτζιο, η Νότιγχαμ κατέθεσε πρόταση στη Γιουβέντους για τον Ιταλό, ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, για να πει το «ναι» η διοίκηση της «Μεγάλης Κυρίας», θα πρέπει στο τραπέζι να πέσει πρόταση που θα αγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύπτει το Athletic, η Γουέστ Χαμ κατέθεσε προσφορά για τον Ιμπραχίμ Σανγκαρέ, ζητώντας τον ως δανεικό από τη Νότιγχαμ. Ο 27χρονος Ιβοριανός έχει ξεκινήσει τη σεζόν με δύο συμμετοχές στο αρχικό σχήμα υπό τις οδηγίες του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και παραμένει στα πλάνα του.

Η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ επιθυμεί την απόκτησή του, θεωρώντας ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα της μετά τις δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος.

