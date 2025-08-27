Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Πρόταση στη Γιουβέντους για Σαβόνα, κρούση της Γουέστ Χαμ για δανεισμό του Σανγκαρέ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά τα εσωτερικά της ζητήματα συνεχίζει να οργανώνεται για τη νέα σεζόν που έχει ήδη αρχίσει, έχοντας ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το να ενισχυθεί στα μετόπισθεν.
Ο 22χρονος Νικολό Σαβόνα αποτελεί έναν ακόμη μεταγραφικό στόχο για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ντι Μάρτζιο, η Νότιγχαμ κατέθεσε πρόταση στη Γιουβέντους για τον Ιταλό, ύψους 11 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, για να πει το «ναι» η διοίκηση της «Μεγάλης Κυρίας», θα πρέπει στο τραπέζι να πέσει πρόταση που θα αγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ.
🚨🇮🇹 Nottingham Forest made an €11m bid to sign Nicolo Savona (22) from Juventus! The Italian club want €18m for the defender. Negotiations underway to reach an agreement, reports @DiMarzio. 🔴⚪️ pic.twitter.com/g6HuamdLU3— EuroFoot (@eurofootcom) August 26, 2025
Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύπτει το Athletic, η Γουέστ Χαμ κατέθεσε προσφορά για τον Ιμπραχίμ Σανγκαρέ, ζητώντας τον ως δανεικό από τη Νότιγχαμ. Ο 27χρονος Ιβοριανός έχει ξεκινήσει τη σεζόν με δύο συμμετοχές στο αρχικό σχήμα υπό τις οδηγίες του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και παραμένει στα πλάνα του.
Η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ επιθυμεί την απόκτησή του, θεωρώντας ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα της μετά τις δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος.
West Ham United have made an offer to sign Nottingham Forest midfielder Ibrahim Sangare on loan.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 26, 2025
Sangare, 27, has started both of the first two Premier League games under Nuno Espirito Santo this season.
Competition has also been greatly increased in the centre of the pitch… pic.twitter.com/UH8fQVg9H1
