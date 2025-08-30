Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι έτοιμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Λι Κανγκ-Ιν, ωστόσο η Παρί Σεν Ζερμέν είπε «όχι» στην τεράστια πρότασή της για τον Νοτιοκορεάτη.

Ο Λι Κανγκ-Ιν αναζητά περίσσοτερα λεπτά συμμετοχής από όσα λαμβάνει στην Παρί Σεν Ζερμέν και υπάρχει μία ομάδα που δείχνει έτοιμη να τού τα δώσει. Πρόκειται για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που σύμφωνα με την Equipe, κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον Νότιοκορεάτη εξτρέμ ύψους 60 εκατ. ευρώ, μαζί με τα μπόνους!

Η πρόταση θεωρείται τεράστια, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο παίκτης είχε αποκτηθεί από τη Μαγιόρκα πριν δύο χρόνια για 22 εκατομμύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση της Παρί παραμένει αμετακίνητη και δεν έχει ανοίξει κανένα παράθυρο για διαπραγματεύσεις με την ομάδα ιδικτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Λι Κανγκ-Ιν έχει άλλωστε συμβόλαιο με τους Παριζιάνους έως το 2028 και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να τον αποχωριστούν.

Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό έχουν δείξει κι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Φούλαμ, η Μίλαν και η Νάπολι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ, από την πλευρά της, είναι έτοιμη να αυξήσει την προσφορά της σε περίπτωση που οι Παριζιάνοι αλλάξουν στάση, όμως μέχρι στιγμής η απάντησή τους παραμένει αρνητική.