Μία «ανάσα» από την Τσέλσι φαίνεται πως βρίσκεται ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, καθώς οι διαπραγματεύσεις των Μπλε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωράνε με θετικό πρόσημο.

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην Τσέλσι, η οποία θέλει να τον κάνει κάτοικο δυτικού Λονδίνου. Σύμφωνα με το «Sky Sports», έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μπλε και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Αργεντινού, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ και θα συνεχίσει μακριά από το Μάντσεστερ την καριέρα του.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει... ορίσει ως έναν και μοναδικό προορισμό του την Τσέλσι απορρίπτοντας το ενδιαφέρον άλλων ομάδων για την απόκτησή του. Το μόνο «αγκάθι» προκειμένου να επιτευχθεί το εν λόγω deal είναι οι οικονομικές απαιτήσεις της Γιουνάιτεντ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν κοστολογήσει τον Γκαρνάτσο στα 58 εκατ. ευρώ, οι Μπλε όμως θέλουν να ρίξουν το ποσό κάτω από τα 50 εκατ. και περιμένουν πλέον να ανάψει το «πράσινο φως» από την άλλη πλευρά προκειμένου να φτάσουν σε οριστική συμφωνία. Στο στρατόπεδο της Τσέλσι επικρατεί αισιοδοξία ότι το deal θα ολοκληρωθεί πριν την προσεχή Δευτέρα.

Θυμίζουμε ότι ο Γκαρνάτσο έχει ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα και πλέον το μόνο που απομένει είναι τα βρουν και οι δύο ομάδες μεταξύ τους.