Τσέλσι, μεταγραφές: Πλησιάζει στον Γκαρνάτσο με μόνο «εμπόδιο» τις οικονομικές απαιτήσεις της Γιουνάιτεντ
Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην Τσέλσι, η οποία θέλει να τον κάνει κάτοικο δυτικού Λονδίνου. Σύμφωνα με το «Sky Sports», έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μπλε και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Αργεντινού, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ και θα συνεχίσει μακριά από το Μάντσεστερ την καριέρα του.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει... ορίσει ως έναν και μοναδικό προορισμό του την Τσέλσι απορρίπτοντας το ενδιαφέρον άλλων ομάδων για την απόκτησή του. Το μόνο «αγκάθι» προκειμένου να επιτευχθεί το εν λόγω deal είναι οι οικονομικές απαιτήσεις της Γιουνάιτεντ.
🚨🔵 Chelsea and Man United, locked in talks for Alejandro Garnacho’s transfer.#CFC confirmed their proposal worth £35/40m as total package, waiting for Man United’s green light.
The deal will happen, just matter of time… as Garnacho only wants Chelsea.
Here we go, soon 🔜 pic.twitter.com/ymPwMJ6CyD— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025
Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν κοστολογήσει τον Γκαρνάτσο στα 58 εκατ. ευρώ, οι Μπλε όμως θέλουν να ρίξουν το ποσό κάτω από τα 50 εκατ. και περιμένουν πλέον να ανάψει το «πράσινο φως» από την άλλη πλευρά προκειμένου να φτάσουν σε οριστική συμφωνία. Στο στρατόπεδο της Τσέλσι επικρατεί αισιοδοξία ότι το deal θα ολοκληρωθεί πριν την προσεχή Δευτέρα.
Θυμίζουμε ότι ο Γκαρνάτσο έχει ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα και πλέον το μόνο που απομένει είναι τα βρουν και οι δύο ομάδες μεταξύ τους.
