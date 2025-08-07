Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι συζητήσεις της Τσέλσι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, τον οποίο η ομάδα του κοστολογεί στα 58 εκατ. ευρώ.

Κάτοικο δυτικού Λονδίνου θέλει να κάνει η Τσέλσι τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο που πολύ δύσκολα θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Ολντ Τράφορντ». Οι σχέσεις του Αργεντινού με τον προπονητή του, Ρούμπεν Αμορίμ, πέρασαν από πολλά... κύματα τους προηγούμενους μήνες και ο ίδιος δεν τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το «Athletic» μάλιστα, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό σε επικοινωνία για τον Γκαρνάτσο και οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Η Γιουνάιτεντ πάντως ζητάει ένα ποσό της τάξεως των 58 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Γκαρνάτσο, ενώ πρόσφατα έφτασε σε συμφωνία με τη Λειψία για τον Μπένιαμιν Σέσκο.

Δεδομένων των συνθηκών μεταξύ Γκαρνάτσο και Αμορίμ, δεν είναι καθόλου απίθανο για τον 21χρονο να... ντυθεί στα Μπλε. Η Τσέλσι, που δουλεύει επίσης πάνω στην περίπτωση του Τσάβι Σίμονς, έχει πραγματοποιήσει ένα κάρο μεταγραφές ως τώρα: Ζοάο Πέδρο, Γκίτενς, Χάτο, Ντέλαπ, Εσούνγκο, Σαρ και Παέζ!