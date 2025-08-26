Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Έκανε νέα μεγάλη πρόταση στο Στρασβούργο για Μπακβά (vid)

bakwa
Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, η Νότιγχαμ «χτύπησε» εκ νέου την πόρτα του Στρασβούργου για τον Ντιλάν Μπακβά φτάνοντας τις απαιτήσεις του.

Ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι ανέφερε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ βρέθηκε και πάλι στο κατώφλι του Στρασβούργου για την απόκτηση του Ντιλάν Μπακβά, μετά από την πρόταση που είχε καταθέσει στις αρχές Αυγούστου και είχε δεχθεί «άκυρο».

Αυτή τη φορά η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη επέστρεψε πιο αποφασισμένη κι έπιασε τις αξιώσεις που είχε η γαλλική, δηλαδή τα 35 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ένα ποσό φιξ στα 27,5 εκατ. ευρώ και άλλα 7,5 με την μορφή μπόνους.

Παρ' όλα αυτά η ομάδα που ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία με την Τσέλσι απέρριψε και αυτή την πρόταση των «Tricky Trees», τα οποία όμως δεν έχουν σταματήσει τον διάλογο με τον Στρασβούργο και με την διαφορά πλέον να έχει κλείσει σημαντικά, παλεύουν για να βρουν την χρυσή τομή. Με τον ίδιο τον 22χρονο Γάλλο εξτρέμ τα έχουν ήδη βρει.

 

Την περσινή σεζόν κατέγραψε 31 συμμετοχές έχοντας έξι γκολ και εννέα ασίστ με την γαλλική ομάδα ενώ φέτος μετράει ήδη δύο ασίστ σε τρία παιχνίδια.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     