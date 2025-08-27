Γκούλιτ: «Όποιος φεύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζει σπουδαία στη νέα του ομάδα»
Άλλη μια ποδοσφαιρική σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες, ωστόσο μοιάζει... ίδια για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» που φέτος θα είναι εκτός Ευρώπης, έχοντας τερματίσει στην 16η θέση της περσινής Premier League, δε λένε να... σηκώσουν κεφάλι.
Ήδη στις δυο πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος μετρούν μια ήττα (εντός από Άρσεναλ) και μια ισοπαλία (εκτός με Φούλαμ), δείχνοντας από την αρχή πως παρά το μεταγραφικό ντεμαράζ, τα προβλήματα παραμένουν δίχως λύση. Πολλοί είναι εκείνοι που ρίχνουν το φταίξιμο στον Ρούμπεν Αμορίμ, που πλέον μετράει περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας παρά... πόντους.
Άλλοι τα βάζουν με τους ποδοσφαιριστές, όμως ο Ρουντ Γκούλιτ έχει διαφορετική άποψη. Ο παλαίμαχος Ολλανδός άσος και νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 1987 με τη φανέλα της Αϊντχόφεν, ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο σύλλογος, και όχι οι παίκτες που τον απαρτίζουν, εξηγώντας πως αυτοί (σσ οι ποδοσφαιριστές) διαπρέπουν με το που αποχωρούν από το «Όλντ Τράφορντ».
«Όλοι όσοι φεύγουν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξαφνικά παίζουν σπουδαία στη νέα τους ομάδα. Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ στη Νάπολι, ο Μάρκους Ράσφορντ στην Άστον Βίλα και ο Άντονι στη Ρεάλ Μπέτις. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι το πρόβλημα, 100%», είπε χαρακτηριστικά ο 62χρονος πλέον Γκούλιτ.
🗣️ Ruud Gullit: "Everyone who leaves Manchester United suddenly plays great at their new club. Scott McTominay at Napoli, Marcus Rashford at Aston Villa, and Antony at Real Betis.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 26, 2025
Manchester United is the problem, 100%." pic.twitter.com/Mck8SFxZzv
