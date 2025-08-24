Ένα απίστευτο στατιστικό προέκυψε για τον Ρούμπεν Αμορίμ μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που καταδεικνύει στον απόλυτο βαθμό την κατηφόρα των Κόκκινων Διάβολων.

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει ξεκινήσει ακόμα μια σεζόν παγιδευμένη στην εσωστρέφεια. Οι Κόκκινοι Διάβολοι μετρούν μόλις έναν βαθμό στις δυο πρώτες αγωνιστικές απέναντι σε Άρσεναλ και Φούλαμ, παρά τα υποσχόμενα διαστήματα που έχουν παρουσιάσει απέναντι και στις δυο ομάδες.

Τα θετικά σημεία ωστόσο δεν αρκούν από μόνα τους για μια ομάδα που την περσινή περίοδο τερμάτισε 16η στο πρωτάθλημα, μια ομάδα που χρειάζεται απεγνωσμένα ένα σερί βαθμών για να «χτίσει» την αυτοπεποίθησή της. Και η αλήθεια είναι πως οι βαθμοί στην Premier League επί εποχής Ρούμπεν Αμορίμ έρχονται με το σταγονόμετρο...

Ενδεικτικό είναι το απίστευτο στατιστικό στην Premier League, όπου ο Πορτογάλος προπονητής μετράει περισσότερα ματς παρά βαθμούς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Συγκεκριμένα ο Αμορίμ έχει καθίσει στον πάγκο των Κόκκινων Διάβολων σε 29 αγώνες της Premier League, εκ των οποίων έχει συγκεντρώσει μόλις 28 βαθμούς.

Ένας απολογισμός που κινείται σε ανησυχητικά έως τραγικά επίπεδα και τον οποίο ο Πορτογάλος οφείλει να βελτιώσει δραστικά εάν θέλει να παραμείνει στον πάγκο του αγγλικού συλλόγου.