Ρούμπεν Αμορίμ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι έτοιμη για ευρωπαϊκές διοργανώσεις»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι ακόμα σε επίπεδο για να διαχειριστεί το έξτρα βάρος ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς παλεύει να «δέσει» ακόμα ως ομάδα.

Με το αριστερό έχει ξεκινήσει και η φετινή σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι μετρούν μόλις έναν βαθμό μετά τις δυο πρώτες αγωνιστικές στην Premier League, αδυνατώντας να κεφαλαιοποιήσουν πάνω στα καλά τους διαστήματα στους αγώνες.

Είναι προφανές πως στο Μάντσεστερ χρειάζονται ακόμα... μπόλικη δουλειά σε επίπεδο τακτικής, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης των αναμετρήσεων, η οποία θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο απαιτητική σε περίπτωση που φέτος υπήρχε και μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στο καλεντάρι.

Αυτό φαίνεται να υποστηρίζει και ο προπονητής της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος παραδέχθηκε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν ακόμα έτοιμη να συμμετέχει φέτος στην Ευρώπη, καθώς πρωτίστως χρειάζεται χρόνος ώστε να αναπτυχθεί ως ομάδα.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το να έχουμε δύσκολους αγώνες στο Champions League κι έπειτα να παίζουμε στην Premier League, χρειαζόμαστε χρόνο για να βελτιωθούμε ως ομάδα.

Οπότε οι παίκτες πρέπει να παλέψουν για τις θέσεις τους κι όλα μπορεί να αλλάξουν. Έχουμε και τα Κύπελλα, οπότε θα υπάρξει χρόνος συμμετοχής για όλους» τόνισε χαρακτηριστικά στις τελευταίες του δηλώσεις.