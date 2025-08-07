Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: To Στρασβούργο απέρριψε πρόταση της για τον Ντιλάιν Μπάκβα
Η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλει να συνεχίσει το μεταγραφικό «ντεμαράζ», ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής σεζόν σε Premier League και Europa League.
Το Στρασβούργο απάντησε αρνητικά στην πρόταση της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη για την απόκτηση του Ντιλάιν Μπάκβα με τους Γάλλους να ζητούν περισσότερα για τον εξτρέμ. Όπως αποκάλυψε η Equipe, η προσφορά της Φόρεστ ανερχόταν στα 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4 εκατ. ήταν σε μορφή μπόνους. Για να αποδεχθεί όμως το Στρασβούργο την πρόταση, το μεταγραφικό πακέτο πρέπει να πλησιάζει τα 35 εκατ. ευρώ.
Ο Μπάκβα είναι διεθνής με την εθνική ομάδα Κ21 της Γαλλίας, με την οποία μετράει έξι συμμετοχές. Ο 22χρονος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την Μπορντό, αντί 10 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει καταγράψει με τη φανέλα του Στρασβούργου 66 εμφανίσεις, με απολογισμό 11 γκολ και 18 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.
Δείτε ΕπίσηςΝότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Η Ίπσουιτς απέρριψε γενναιόδωρη πρότασή της για τον Ομάρι Χάτσινσον
🔴🏴 Nottingham Forest a déposé une offre de €25M + €5M en bonus pour Dilane Bakwa. Insuffisant pour le Racing Strasbourg, qui réclame au minimum €35M pour le Français. D’autres clubs en Premier League & en Italie surveillent la situation. À suivre... #mercato #NFFC #RCSA pic.twitter.com/zz5A5SFYkF— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.