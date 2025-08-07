Σύμφωνα με την Equipe, το Στρασβούργο απέρριψε πρόταση 28 εκατ. ευρώ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ, Ντιλάιν Μπάκβα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλει να συνεχίσει το μεταγραφικό «ντεμαράζ», ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής σεζόν σε Premier League και Europa League.

Το Στρασβούργο απάντησε αρνητικά στην πρόταση της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη για την απόκτηση του Ντιλάιν Μπάκβα με τους Γάλλους να ζητούν περισσότερα για τον εξτρέμ. Όπως αποκάλυψε η Equipe, η προσφορά της Φόρεστ ανερχόταν στα 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4 εκατ. ήταν σε μορφή μπόνους. Για να αποδεχθεί όμως το Στρασβούργο την πρόταση, το μεταγραφικό πακέτο πρέπει να πλησιάζει τα 35 εκατ. ευρώ.

Ο Μπάκβα είναι διεθνής με την εθνική ομάδα Κ21 της Γαλλίας, με την οποία μετράει έξι συμμετοχές. Ο 22χρονος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την Μπορντό, αντί 10 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει καταγράψει με τη φανέλα του Στρασβούργου 66 εμφανίσεις, με απολογισμό 11 γκολ και 18 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.