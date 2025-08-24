Πριν λίγο καιρό, έκανε λόγο για... καπνό και φωτιά, όμως ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο δήλωσε πιστός στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τόνισε πως πρέπει η τεταμένη σχέση του με τον Εντού Γκασπάρ να εξομαλυνθεί.

Περίπλοκη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στα ενδότερα της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο εμφανίστηκε εκνευρισμένος πριν λίγο καιρό και «φωτογράφισε» μέχρι και την αποχώρησή του, λέγοντας πως η σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έχει αλλάξει και ότι όπου υπάρχει... καπνός, υπάρχει και φωτιά.

Στις τελευταίες του δηλώσεις ωστόσο, πριν το παιχνίδι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως, όπως είχε διαρρεύσει, το πρόβλημα είναι ανάμεσα σε αυτόν και τον Εντού Γκασπάρ, πως πρέπει να βελτιωθεί η σχέση του μαζί του και τόνισε πως δεν σκέφτεται να φύγει από την ομάδα.

«Η επικοινωνία ανάμεσα σε εμένα, τον Εντού και τον κ. Μαρινάκη πρέπει να βελτιωθεί. Και θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει καμία φημολογία. Πρέπει να επικοινωνήσουμε και να δούμε πως θα προσεγγίσουμε τις τελευταίες ημέρες του μεταγραφικού παραθύρου», είπε αρχικά ο Νούνο.

«Είναι ανοησίες όσα γράφτηκαν, ότι προσπαθώ να αποχωρήσω, δεν θέλω να φύγω. Εννοείται ότι θέλω να συνεχίσω στη Νότιγχαμ Φόρεστ», πρόσθεσε στη συνέχεια. Υπενθυμίζουμε πως τον Ιούνιο ο Πορτογάλος κόουτς υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο στους Reds.