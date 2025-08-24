Sky Sports: «Τα σχόλια του Νούνο έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον Μαρινάκη και εντός της Νότιγχαμ»

Σύμφωνα με το Sky Sports News, ο ισχυρός άντρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ευάγγελος Μαρινάκης, αλλά και τα στελέχη του συλλόγου, έχουν μείνει αποσβολωμένοι από τα τελευταία σχόλια του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ενώ τονίζουν πως δεν υπήρξε καμία πρόθεση απόλυσης του προπονητή.

Μία εβδομάδα μετά την ανοιχτή παραδοχή του Νούνο Εσπίριτο Σάντο ότι η Νότιγχαμ είναι«πολύ μακριά» από το να είναι έτοιμη για τη νέα σεζόν, η κατάσταση στο στρατόπεδο των «κόκκινων» φαίνεται να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports News,ο Ευάγγελος Μαρινάκης, καθώς και οι διοικητικοί παράγοντες της ομάδας, έχουν μείνει αποσβολωμένοι από τα τελευταία σχόλια του Πορτογάλου προπονητή. Ενώ η διοίκηση έχει διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπήρχε σκέψη απόλυσης του Νούνο, ωστόσο τα λόγια του προπονητή, που δήλωσε πως η σχέση του με τον ιδιοκτήτη δεν είναι «ίδια όπως πέρυσι, δεν είναι τόσο καλή», έχουν δημιουργήσει σκέψεις σχετικά με την αφοσίωση του στον σύλλογο.Πληθαίνουν, επίσης, τα σενάρια ότι ο Πορτογάλος τεχνικός ενδεχομένως προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες που θα οδηγήσουν στην αποχώρησή του μέσω απόλυσης.

Η διοίκηση σύμφωνα με το εν λόγω δημοσιευμα τονίζει πως, ο Μαρινάκης έχει εγκρίνει πάνω από 118 εκατομμύρια λίρες για μεταγραφές την τελευταία εβδομάδα, αποδεικνύοντας πως έχει ακόμα απόλυτη εμπιστοσύνη στον Νούνο.

Παρόλα αυτά, η βασική πηγή της έντασης φαίνεται να είναι η σχέση του προπονητή με τον γενικό διευθυντή ποδοσφαίρου του συλλόγου, τον Εντού που ανέλαβε πρόσφατα τον σχεδιασμό της μεταγραφικής στρατηγικής. Παρά την παρουσία του Εντού, η δομή της ομάδας και ο ρόλος του Νούνο ως πρώτος προπονητής δεν έχουν αλλάξει από τότε που ανέλαβε το Δεκέμβριο του 2023. Ο ρόλος του παραμένει να οργανώνει και να καθοδηγεί την ομάδα, έχοντας επίσης λόγο στις μεταγραφές.

Το μέλλον του Νούνο στον πάγκο της Νότιγχαμ παραμένει αβέβαιο και έχουν αρχίσει ήδη οι ζυμώσεις για την «επόμενη μέρα», με το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου να εμφανίζεται σε δημοσιεύματα ως πιθανός υποψήφιος διάδοχος.

