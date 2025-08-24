Το Athletic αποκάλυψε ότι ένα τηλεφώνημα του Εμπερέτσι Έζε στον Αρτέτα πριν κλείσει οριστικά στην Τότεναμ, ήταν καθοριστικό ώστε να γίνει η απόλυτη ανατροπή και να οδηγηθεί τελικά στην Άρσεναλ.

Η μεταγραφή του Εμπερέτσι Έζε στην Άρσεναλ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο αποκάλυψε το Athletic λίγες μέρες μετά το deal που προκάλεσε σοκ στην Τότεναμ.

Ο 27χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός της Κρίσταλ Πάλας ήταν έτοιμος να υπογράψει στους Spurs, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις που είχαν καταλήξει σε συμφωνία αντί ενός ποσού που «άγγιζε» τα 64 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, ο ίδιος ο Έζε είχε πει το «ναι» και περίμενε να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του.

Μέσα σε μία στιγμή, ωστόσο, άλλαξαν όλα. Ο Έζε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Άγγλων, πήρε τηλέφωνο τον Μικέλ Αρτέτα για να τού εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστούν. Ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του με την κίνηση του παίκτη, δηλώνοντας πως αυτό το τηλεφώνημα δείχνει πόσο πολύ ήθελε να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ. Η αντίδραση των Κανονιέρηδων ήταν άμεση. Κατέθεσαν πρόταση 78 εκατομμυρίων ευρώ και πήραν τελικά την έγκριση της Κρίσταλ Πάλας στο... 90'.

Ωστόσο, υπάρχει και συνέχεια καθώς η Πάλας ήθελε αρχικά να διατηρήσει στο ρόστερ της τον παίκτη για το πρώτο ματς των Play Off του Conference League, κάτι που καθυστέρησε τη συμφωνία με την Τότεναμ. Αυτή η καθυστέρηση αποδείχθηκε καθοριστική, αφού άνοιξε τον δρόμο στην Άρσεναλ να κινηθεί και να κλείσει τελικά τη μεταγραφή.

Ο Έζε εν τέλει υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσής του για έναν ακόμη χρόνο και πλέον, ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα των Κανονιέρηδων σε ένα δυνατό τεστ απέναντι στη Λίβερπουλ.