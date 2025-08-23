Παίκτης της Άρσεναλ είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Εμπερέτσι Έζε, που αποθεώθηκε από το «Έμιρεϊτς» λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης κόντρα στη Λιντς.

Η... αρπαγή από την Τότεναμ ολοκληρώθηκε, ο Εμπερέτσι Έζε είναι παίκτης της Άρσεναλ. Οι Gunners ανακοίνωσαν κι επίσημα την απόκτησή του με σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ από την Κρίσταλ Πάλας και του έδωσαν μάλιστα και το... βαρύ No.10.

Arsenal's new no.10, Ebere Eze 🔴 pic.twitter.com/Yoo8E2vz9C — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 23, 2025

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωσή του, ο Έζε βρέθηκε στο νέο του σπίτι, στο «Έμιρεϊτς» και παρουσιάστηκε στο κοινό της ομάδας λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης απέναντι στη Λιντς. Γνώρισε την αποθέωση, χαμογελαστός και χαρούμενος στις πρώτες του χαλαρές στιγμές με τη νέα του ομάδα και θα σηκώσει μανίκια άμεσα για να ριχθεί στην αρένα της δράσης το συντομότερο δυνατόν.

Υπενθυμίζουμε πως ο Έζε βρέθηκε μια ανάσα από την Τότεναμ, αλλά όταν η Άρσεναλ μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι της απόκτησής του δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, καθώς από μικρός ήταν συναισθηματικά δεμένος μαζί της.

Welcome to The Arsenal, Ebere Eze 🤩 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

«Το ταξίδι του, η νοοτροπία του και η φιλοδοξία του είναι ακριβώς αυτά που θέλουμε στην ομάδα μας, και μας αρέσει το πόσο πολύ σημαίνει για εκείνον και την οικογένειά του το να ενταχθεί στον σύλλογό μας. Ανυπομονούμε όλοι να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε σύντομα με τον Εμπερέτσι», δήλωσε για αυτόν ο Μικέλ Αρτέτα που είδε ακόμα ένα επιθετικό βέλος να προστίθεται στη φαρέτρα του, όπως ακριβώς επιθυμούσε.

Ο Έζε από το 2020 κι έπειτα έκανε φανταστικά πράγματα με την Κρίσταλ Πάλας, κατέστησε εαυτόν έναν από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες στην Premier League και φτάνει στους Gunners με στόχο να γίνει το τελευταίο κομμάτι του παζλ της επιστροφής τους στις επιτυχίες. Σε 169 εμφανίσεις με τους Αετούς, ο 27χρονος επιθετικός μέσος μέτρησε 40 γκολ και 28 ασίστ.

Υπενθυμίζουμε πως η Κρίσταλ Πάλας θέλει τον Χρήστο Τζόλη για να γεμίσει το κενό του Άγγλου.