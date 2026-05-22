Αρτέτα - Άρσεναλ: Υποδέχθηκε τους πρωταθλητές του στην πρώτη προπόνηση μετά τον τίτλο
Είκοσι δύο χρόνια αναμονής έφτασαν στο τέλος τους. Η Άρσεναλ βρέθηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου της Premier League για πρώτη φορά από το 2004, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στην προτελευταία στροφή του μαραθωνίου.
Η νίκη με 1-0 επί της Μπέρνλι σε συνδυασμό με τη γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπόρνμουθ έχρισαν πρωταθλητές τους Gunners του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του μετά από πείσμα πολλών χρόνων μέχρι το τέλος της διαδρομής.
Η σεζόν ωστόσο δεν έχει ακόμα τελειώσει και σε πρώτη φάση η Άρσεναλ φιλοξενείται από την Κρίσταλ Πάλας για την τελευταία αγωνιστική. Και η πρώτη προπόνηση των Gunners μετά την κατάκτηση του τίτλου έχει γίνει viral στα social media.
Πιο συγκεκριμένα η στιγμή που ο Αρτέτα υποδέχεται τους πρωταθλητές του στο προπονητικό κέντρο έγινε ανάρπαστη στο διαδίκτυο, με τα vibes στο Λονδίνο να είναι άκρως θετικά πριν κι από το μεγάλο ραντεβού κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.
The Arsenal players arriving to the first meeting since being crowned Premier League champions… ❤️🥺— DailyAFC (@DailyAFC) May 22, 2026
🎶 Just like a waving flag! 🎶🏆 pic.twitter.com/YCWONRGbWc
