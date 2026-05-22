Viral έχει γίνει το βίντεο όπου απεικονίζει τον Μικέλ Αρτέτα να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη προπόνηση της Άρσεναλ μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Είκοσι δύο χρόνια αναμονής έφτασαν στο τέλος τους. Η Άρσεναλ βρέθηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου της Premier League για πρώτη φορά από το 2004, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στην προτελευταία στροφή του μαραθωνίου.

Η νίκη με 1-0 επί της Μπέρνλι σε συνδυασμό με τη γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπόρνμουθ έχρισαν πρωταθλητές τους Gunners του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του μετά από πείσμα πολλών χρόνων μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Η σεζόν ωστόσο δεν έχει ακόμα τελειώσει και σε πρώτη φάση η Άρσεναλ φιλοξενείται από την Κρίσταλ Πάλας για την τελευταία αγωνιστική. Και η πρώτη προπόνηση των Gunners μετά την κατάκτηση του τίτλου έχει γίνει viral στα social media.

Πιο συγκεκριμένα η στιγμή που ο Αρτέτα υποδέχεται τους πρωταθλητές του στο προπονητικό κέντρο έγινε ανάρπαστη στο διαδίκτυο, με τα vibes στο Λονδίνο να είναι άκρως θετικά πριν κι από το μεγάλο ραντεβού κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.