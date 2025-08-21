Άρσεναλ: Έκλεψε τελευταία στιγμή τον Εμπερέτσι Έζε από την Τότεναμ
Η Άρσεναλ κατάφερε να κλέψει μέσα από τα χέρια της Τότεναμ τον Εμπερέτσι Έζε. Οι Κανονιέρηδες συμφώνησαν με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού αντι 77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 69 είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα 8 αποτελούν μπόνους επίτευξης στόχων. Η μεταγραφή θεωρείται τελειωμένη υπόθεση, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς απομένει να διευθετηθούν μόνο οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του παίκτη.
Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η Τότεναμ πίστευε πως είχε φτάσει σε οριστική συμφωνία τόσο με την Πάλας όσο και με τον παίκτη, μόλις μία μέρα πριν το «μπαμ». Ωστόσο, η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε την ανάγκη που προέκυψε μετά τον τραυματισμό του Κάι Χάβερτς και μπήκε ξανά δυναμικά στο κόλπο για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, ολοκληρώνοντας την τελικά.
Ο Έζε, που αποτελούσε διακαή πόθο του Μικέλ Αρτέτα ήδη από τον Ιούνιο, αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να αποχαιρετήσει πρώτα τους φιλάθλους της Κρίσταλ Πάλας, συμμετέχοντας και στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση των Αγγλων στο Conference League κόντρα στην Φρέντρικσταντ.
🚨❤️🤍 BREAKING: Eberechi Eze to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Crystal Palace to receive package in excess of £60m as Eze preferred #AFC over Spurs.
Arsenal win race over Tottenham, been in advanced talks for days but never sealed. pic.twitter.com/nUN2gXXjgY
