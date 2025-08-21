Τη στιγμή που η Τότεναμ ήταν κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Εμπερέτσι Έζε, η Άρσεναλ τα έδωσε όλα για όλα για να κάνει τελικά δικό της τον... διακαή πόθο του Αρτέτα.

Η Άρσεναλ κατάφερε να κλέψει μέσα από τα χέρια της Τότεναμ τον Εμπερέτσι Έζε. Οι Κανονιέρηδες συμφώνησαν με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού αντι 77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 69 είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα 8 αποτελούν μπόνους επίτευξης στόχων. Η μεταγραφή θεωρείται τελειωμένη υπόθεση, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς απομένει να διευθετηθούν μόνο οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του παίκτη.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η Τότεναμ πίστευε πως είχε φτάσει σε οριστική συμφωνία τόσο με την Πάλας όσο και με τον παίκτη, μόλις μία μέρα πριν το «μπαμ». Ωστόσο, η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε την ανάγκη που προέκυψε μετά τον τραυματισμό του Κάι Χάβερτς και μπήκε ξανά δυναμικά στο κόλπο για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, ολοκληρώνοντας την τελικά.

Ο Έζε, που αποτελούσε διακαή πόθο του Μικέλ Αρτέτα ήδη από τον Ιούνιο, αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να αποχαιρετήσει πρώτα τους φιλάθλους της Κρίσταλ Πάλας, συμμετέχοντας και στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση των Αγγλων στο Conference League κόντρα στην Φρέντρικσταντ.