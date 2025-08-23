Η Άρσεναλ μετέτρεψε σε περίπατο τον αγώνα κόντρα στη Λιντς, με την... σταθερά των κόρνερ και τα πρώτα γκολ του Γιόκερες στην Αγγλία να διαμορφώνουν ένα άνετο 5-0 στο Λονδίνο.

Όλη η Αγγλία γνωρίζει πως στις στημένες φάσεις η Άρσεναλ μοιάζει... ασταμάτητη. Τη φετινή σεζόν ωστόσο φρόντισε να προσθέσει στη «φαρέτρα» κι ένα όπλο που έλαμψε δια της απουσίας του την περσινή περίοδο. Έναν φορ... παλιάς κοπής, έναν «κυνηγό» στα πρότυπα του Βίκτορ Γιόκερες. Κι από πολύ νωρίς άρχισε η απόσβεση... Ο Σουηδός στο ντεμπούτο του μπροστά στον κόσμο του «Emirates» άνοιξε λογαριασμό στην Premier League και μαζί με τον Τίμπερ που κυριάρχησε στους αιθέρες χάρισαν στους Gunners μια άνετη νίκη με 5-0 απέναντι στη Λιντς.

Με τον νεοαφιχθέντα, Εμπερέτσι Έζε, να παρακολουθεί πάντως από τις εξέδρες, ο αγώνας ξεκίνησε με... αμηχανία για τον νέο φορ των Λονδρέζων, ο οποίος στο 20΄είχε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ όταν βρέθηκε απέναντι από την εστία μετά από κλέψιμο ψηλά, αλλά αιφνιδιάστηκε από την ταχύτητα της φάσης κι εκτέλεσε πολύ άστοχα. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ράγια με εντυπωσιακή επέμβαση αποσόβησε το προβάδισμα της Λιντς σε κεφαλιά του Στράικ, δίνοντας την ευκαιρία στην Άρσεναλ να στήσει πάρτι για το υπόλοιπο του αγώνα.

Ο δρόμος της νίκης άνοιξε τελικά και πάλι από ένα κόρνερ, όταν ο Τίμπερ με τρομερή κεφαλιά έγραψε το 1-0 των Gunners. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ολλανδός έβγαλε τη μπαλιά για τον Σάκα που εκτέλεσε άψογα από διαγώνια θέση για το 2-0, όμως δεν πρόλαβε να χαρεί το γκολ του καθώς αποχώρησε τραυματίας νωρίς στο β΄μέρος. Ήταν σε εκείνο περίπου το σημείο που ο Γιόκερες... ξεμπούκωσε μετά την αφλογιστία στο «Ολντ Τράφορντ», όταν «μπούκαρε» με θάρρος στην περιοχή, ελίχθηκε ανάμεσα σε δυο αντιπάλους και πλάσαρε στην κλειστή γωνία για να ανοίξει λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ (48΄).

Οκτώ λεπτά αργότερα κι έπειτα από ακόμα μια εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή της Λιντς και ο Τίμπερ με προβολή την τιμώρησε για να δώσει συνέχεια στο πάρτι. γράφοντας το 4-0 Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στην τελευταία φάση του αγώνα και πάλι ο Γιόκερες, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο... 15χρονος wonderkid, Ντάουνμαν, κι ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ (64΄Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (64΄Λιούς-Σκέλι), Θουμπιμέντι, Όντεγκααρντ (38΄Νουανέρι), Ράις, Σάκα (53΄Τροσάρ), Μαντουέκε (64΄Ντάουνμαν), Γιόκερες

Λιντς (Ντάνιελ Φάρκε): Λούκας Πέρι, Μπογκλέ, Ροντόν, Στράικ, Γκούντμουντσον, Σταχ, Τανάκα (58΄Λόνγκσταφ), Γκρουέβ, Τζέιμς (66΄Άαρονσον), Εγκνοντό (66΄Οκάφορ), Πιροέ (58΄Ενμέτσα)

