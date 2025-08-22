Προ της εξόδου από τη Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, καθώς παρά το γεγονός ότι οδήγησε τον αγγλικό σύλλογο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν ραγίσει το γυαλί και η διοίκηση ψάχνει ήδη τον διάδοχό του!

Η πίεση χτυπάει κόκκινο στο City Ground, με την καρέκλα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο να τρίζει επικίνδυνα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, οι ιθύνοντες της Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Πορτογάλου κοουτς, ο οποίος δείχνει να μην βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τη διοίκηση.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει χτιστεί σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, με επίκεντρο τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τη γενικότερη φιλοσοφία γύρω από το ρόστερ. Να θυμίσουμε πως ο Νούνο είχε μιλήσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο στην κάμερα του Sky Sports πριν από λίγες ημέρες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ πίσω. Τα πλάνα που είχαμε στο μυαλό μας δεν υλοποιήθηκαν. Η προετοιμασία δεν ήταν ιδανική. Δεν ξέρουμε καν τι ομάδα έχουμε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν να προπονούνται μαζί μας, παρότι γνωρίζουν ότι θα φύγουν με δανεισμό. Είναι μια παράξενη κατάσταση για όλους».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η διοίκηση της Νότιγχαμ φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με πιθανούς αντικαταστάτες.