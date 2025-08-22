Νότιγχαμ Φόρεστ: Στην έξοδο ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο!
Η πίεση χτυπάει κόκκινο στο City Ground, με την καρέκλα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο να τρίζει επικίνδυνα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, οι ιθύνοντες της Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Πορτογάλου κοουτς, ο οποίος δείχνει να μην βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τη διοίκηση.
Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει χτιστεί σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, με επίκεντρο τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τη γενικότερη φιλοσοφία γύρω από το ρόστερ. Να θυμίσουμε πως ο Νούνο είχε μιλήσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο στην κάμερα του Sky Sports πριν από λίγες ημέρες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ πίσω. Τα πλάνα που είχαμε στο μυαλό μας δεν υλοποιήθηκαν. Η προετοιμασία δεν ήταν ιδανική. Δεν ξέρουμε καν τι ομάδα έχουμε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν να προπονούνται μαζί μας, παρότι γνωρίζουν ότι θα φύγουν με δανεισμό. Είναι μια παράξενη κατάσταση για όλους».
El Nottingham Forest se está planteando despedir Nuno Espírito Santo.
Tensiones entre la propiedad y el entrenador portugués, derivadas también de ciertos fichajes durante este mercado.
Eso dijo Nuno a Sky Sports hace una semana: “Estamos muy lejos en términos de plantilla.… pic.twitter.com/GrH84F8azv— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η διοίκηση της Νότιγχαμ φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με πιθανούς αντικαταστάτες.
