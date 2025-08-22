Προς την ολοκλήρωσή του βαδίζει το θέμα αναφορικά με το μέλλον του Αλεξάντερ Ίσακ, όπως παραδέχθηκε σε δηλώσεις του ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου.

Εκτός αποστολής από το ματς της Νιούκαστλ κόντρα στη Λίβερπουλ την προσεχή Δευτέρα (25/8) θα παραμείνει ο Αλεξάντερ Ίσακ. Ο Σουηδός επιθετικός εδώ και πολλές εβδομάδες πιέζει για τη μεταγραφή του στους «Reds» και όπως τόνισε ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, το τοπίο φαίνεται να ξεκαθαρίζει.

Ο τεχνικός του αγγλικού συλλόγου μίλησε για την κατάσταση και υπογράμμισε πως δεν του είναι ευχάριστο να μην τον έχει στις επιλογές του, αλλά αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί.

Αναλυτκά η δήλωση του για την κατάσταση:

«Πιστεύω πως το θέμα βαδίζει προς το τέλος του. Προτιμώ αυτά τα πράγματα να μην βγαίνουν δημόσια. Καλύτερα να αντιμετωπίζονται κεκλεισμένων των θυρών. Αλλά ο σύλλογος πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της Νιούκαστλ. Θα το κάνει αυτό σε κάθε περίπτωση. Ο Ίσακ έχει συμβόλαιο μαζί μας. Είναι παίκτης μας. Η ευχή μου είναι να παίξει τη Δευτέρα. Δεν θα παίξει, και αυτό είναι λυπηρό. Αλλά 100% τον θέλω πίσω με τη φανέλα της Νιούκαστλ»

Eddie Howe says he wants to see Alexander Isak back in a Newcastle shirt. pic.twitter.com/nlDBG0Jozy — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 22, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ίσακ την προηγούμενη εβδομάδα μέσω δηλώσεών του, έθεσε ουσιαστικά τον εαυτό του εκτός Νιούκαστλ. «Μια σχέση δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν χάνεται η εμπιστοσύνη», είπε και πλέον είναι θέμα χρόνου να υπάρξει οριστική κατάληξη στο θέμα.